В Харьковской области эвакуировали почти 10 тыс. человек
Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали почти 10 тыс. человек. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
Свыше 2,7 тыс. человек вывезли из Чугуевского района, чуть больше 4 тыс. — из Харьковского, 118 человек выехали из Богодуховского района. Еще более 3 тыс. эвакуировали волонтеры. Всего в Харьковской области эвакуированы 9907 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова. На этом фоне в приграничных районах Харьковской области объявили эвакуацию.
Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил об отводе украинских войск с позиций в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Командование объяснило, что подразделения «переместились на более выгодные позиции» для «сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь».
Минобороны России с 11 мая отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов в Харьковской области. В частности, 14 мая российские военные заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 17 мая ведомство сообщило о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, включая Лукьянцы.
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