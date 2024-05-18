Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали почти 10 тыс. человек

В Харьковской области эвакуировали почти 10 тыс. человек

Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали почти 10 тыс. человек. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Свыше 2,7 тыс. человек вывезли из Чугуевского района, чуть больше 4 тыс. — из Харьковского, 118 человек выехали из Богодуховского района. Еще более 3 тыс. эвакуировали волонтеры. Всего в Харьковской области эвакуированы 9907 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова. На этом фоне в приграничных районах Харьковской области объявили эвакуацию.

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил об отводе украинских войск с позиций в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Командование объяснило, что подразделения «переместились на более выгодные позиции» для «сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь».

Минобороны России с 11 мая отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов в Харьковской области. В частности, 14 мая российские военные заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 17 мая ведомство сообщило о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, включая Лукьянцы.