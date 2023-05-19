Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
На Кипре закончится срок ареста покушавшихся на российского журналиста Общество, 01:00
Британия запретит импорт российских алмазов Политика, 00:46
«Севилья» обыграла «Ювентус» и вышла в финал Лиги Европы Спорт, 00:37
Полиция Ватикана открыла стрельбу по прорвавшейся в город машине Общество, 00:31
Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз со стороны Украины Политика, 00:11
Противники ареста «похитившей» сына Пашиняна перекрыли проспект в Ереване Политика, 00:06
Названы районы центра Москвы с самыми низкими ценами на жилье Недвижимость, 00:02
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Из России в Грузию вылетит первый за четыре года рейс Политика, 00:00
Глава АТОР назвала «нерешаемую проблему» туризма в российских регионах Life, 00:00
Моуринью второй сезон подряд вывел «Рому» в финал еврокубка Спорт, 00:00
«Многие едут к озеру, а не к морю». Глава АТОР — о сезоне отпусков Life, 00:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18 мая, 23:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18 мая, 23:30
Экс-главу Верховного суда Украины арестовали по делу о взятке Политика, 18 мая, 23:24
Война санкций ,  
0 

Британия запретит импорт российских алмазов

Великобритания запретит импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля

Премьер Великобритании Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против России объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство, сообщает Sky News.

Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Кроме того, под ограничения попадут 86 человек и компаний из российского военно-промышленного комплекса.

Как заявили в канцелярии премьера, Лондон ожидает, что все партнеры Великобритании по G7 объявят об ограничениях против России в ближайшие дни. Сунак сейчас находится в Хиросиме на саммите «Семерки». Новые санкции уже пообещали ввести США.

Однако, как отмечает Telegraph, запрет на ввоз российских алмазов могут поддержать не все западные союзники Британии: ранее против выступала Бельгия, поэтому ЕС не включал эту меру в предыдущие пакеты санкций.

Материал дополняется

Теги
алмазы Великобритания никель медь алюминий
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter