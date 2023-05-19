Британия запретит импорт российских алмазов

Премьер Великобритании Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против России объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство, сообщает Sky News.

Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Кроме того, под ограничения попадут 86 человек и компаний из российского военно-промышленного комплекса.

Как заявили в канцелярии премьера, Лондон ожидает, что все партнеры Великобритании по G7 объявят об ограничениях против России в ближайшие дни. Сунак сейчас находится в Хиросиме на саммите «Семерки». Новые санкции уже пообещали ввести США.

Однако, как отмечает Telegraph, запрет на ввоз российских алмазов могут поддержать не все западные союзники Британии: ранее против выступала Бельгия, поэтому ЕС не включал эту меру в предыдущие пакеты санкций.

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