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Лавров заявил об «утрате признаков самостоятельности» Германии при Шольце

По мнению главы российского МИДа, при федеральном канцлере Олафе Шольце Германия утратила самостоятельность. Шольц долго колебался в вопросе о поставках Украине тяжелых вооружений, но последовал примеру других западных стран
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС)

Германия при федеральном канцлере Олафе Шольце полностью утратила самостоятельность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», — сказал Лавров.

По его словам, «западные партнеры не уважают многополярное равенство, они хотят установить однополярный мир».

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Канцлера Шольца критиковали за то, что он долго колебался при принятии решения о поставках Украине тяжелого вооружения. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой предоставить Украине танки. Канцлер Германии Олаф Шольц отложил окончательное решение об их передаче. При этом вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок настаивали на передаче Украине 100 танков.

При этом другие страны Запада тогда уже заявили о передаче Киеву тяжелого вооружения или начали его поставлять. В частности, власти Канады и Нидерландов объявили о поставках на Украину гаубиц.

Шольц также заявлял, что страна не будет принимать никаких решений, при которых НАТО будет принимать участие в конфликте на Украине.

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В конце апреля нижняя палата парламента Германии большинством голосов поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. Однако Шольц счел, что Берлину не следует принимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения. Он отметил, что Германия не станет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и союзники.

9 мая Шольц заявил, что Германия все-таки поставит Украине вооружения и сделать это его страну вынудила Россия. «[Президент России Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», — сказал он. По словам Шольца, российский лидер поставил под угрозу мир в Европе, поэтому Берлин помогает Киеву.

17 мая в Германии выступили за скорейшее принятие в НАТО Финляндии и Швеции. Глава МИДа Анналена Бербок заявила, что это должно быть сделано без переходного периода и Берлин даст этим странам гарантии безопасности. Ранее о поддержке вступления в НАТО Финляндии и Швеции говорил сам Шольц.

Шольц стал канцлером Германии 8 декабря 2021 года, он возглавил правительство Германии после 16-летнего правления Ангелы Меркель. Кандидатура Шольца была утверждена после полуторамесячных коалиционных консультаций. После выборов в сентябре партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую много лет возглавляла Ангела Меркель, показала худший результат в истории, набрав 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем с результатом 25,7%. Третье место заняли «Зеленые» с результатом 14,8%, за ними — «Свободные демократы» с 11,5%. СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» сформировали коалицию с Шольцем во главе.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Сергей Лавров Германия Запад отношения
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