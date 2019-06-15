Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает Bild.

Как отмечает таблоид, политик 12 июня выступил перед бизнесменами в Бранденбурге в рамках предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является. Шредер назвал Крым «старой российской территорией» и отметил, что во времена СССР «не имело значения, где Крым был приписан территориально».

Экс-канцлер в ходе выступления также заявил, что санкции, введенные против России из-за ситуации на востоке Украины, должны быть отменены. Помимо этого, он призвал Киев к соблюдению Минских договоренностей.

В ноябре прошлого года в одном из интервью Шредер заявил, что вхождение крымского полуострова в состав России уже стало реальностью вне зависимости от того, что другие страны думают об этом событии. Тогда экс-канцлер сказал, что мировое сообщество «рано или поздно» признает его.