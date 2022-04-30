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Глава Минфина ФРГ призвал прекратить господдержку бюро Шредера

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за прекращение государственной поддержки бывшего канцлера Герхарда Шредера (возглавлял немецкое правительство в 1998–2005 годах) из-за его деловых связей с Россией. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Для меня немыслимо, чтобы его бюро существовало за счет налогоплательщиков», — сказал Линднер (цитата по Zeit).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал своего предшественника Герхарда Шредера оставить посты в российских государственных компаниях.

Шредер с 2017 года возглавляет совет директоров ПАО «НК «Роснефть», а также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Кроме того, его выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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