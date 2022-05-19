Шольц заявил о неготовности Путина к «серьезным переговорам» по Украине

Россия должна понять, что ни Украина, ни Германия не примут «навязанных» условий мира, заявил Шольц. Ранее он призвал возобновить переговоры Киева и Москвы. Путин отметил, что переговоры «по сути заблокированы» Украиной

Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Германия не примет «навязанных» Украине условий мира, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

«Навязанного мира не будет, потому что украинцы его не примут, и мы тоже не примем. Только когда [президент России Владимир] Путин поймет это, только когда он поймет, что не может сломить оборону Украины, тогда он будет готов серьезно вести мирные переговоры», — сказал он (цитата по Spiegel).

Шольц также выступил в защиту поставки тяжелых вооружений Украине, передает Handelsblatt. В частности, ранее в МИД России заявили, что поставки западного оружия в страну — это «бизнес и адская карусель», которые способствуют «продолжению кровопролития». В свою очередь канцлер считает, что помощь Киеву для того, чтобы он мог «защитить себя», — это «не эскалация», а вклад в «скорейшее прекращение насилия».

На прошлой неделе, на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном 9 мая, Шольц призвал возобновить и «конкретизировать» переговоры между Россией и Украиной, чтобы можно было как можно быстрее достигнуть договоренностей и избежать новых жертв и разрушений. Канцлер добавил, что «невозможно представить», чтобы Украина согласилась на «продиктованный ей мир» и на ситуацию, в которой ей «навязывают» условия, которые она не может принять по соображениям суверенитета и территориальной целостности.

Спустя несколько дней после этого заявления, 13 мая, Путин и Шольц провели телефонные переговоры. Во время них российский президент заявил, что переговоры между Россией и Украиной «по сути заблокированы Киевом». Ранее он отметил, что позиция Киева со встречи в Стамбуле кардинально изменилась и теперь он хочет решить вопрос Крыма и Донбасса на двустороннем саммите, в то время как Москва настаивает на урегулировании вопроса на стадии составления проекта мирного соглашения.

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Переговоры между Россией и Украиной начались 28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации. Делегации сначала трижды встретились очно, затем перешли к обсуждению в видеоформате. Четвертая и на данный момент последняя встреча прошла в Стамбуле в конце марта. По ее итогам Киев передал свои предложения по мирному урегулированию. Москва заявляла, что позднее направила несколько ответных документов, но реакции по ним не получила.

17 мая МИД России сообщил, что переговоры не ведутся «ни в каком виде», поскольку Украина «практически вышла из переговорного процесса». Киев вслед за этим отметил, что со встречи в Стамбуле не было «каких-то изменений» и «продвижения вперед».