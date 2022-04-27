МИД сравнил поставки западного оружия Киеву с «адской каруселью»
Поставки оружия Киеву со стороны ряда западных страны стали «адской каруселью» и необходимы для продолжения кровопролития на Украине. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поставки оружия Западом Украине приводят к гибели людей. <...> Это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития», — сказала она.
Кроме того, Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в том, чтобы люди покинули окруженный в Мариуполе завод «Азовсталь». По ее словам, украинские власти стараются максимально тянуть время и «манипулировать ситуацией, используя страдания людей».
Западные страны, включая США и ЕС, начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции. В последний раз президент США Джо Байден анонсировал военную помощь Киеву на $800 млн 21 апреля. За счет этого Вашингтон пытается помочь Киеву занять максимально сильную позицию «как на поле боя, так и за столом переговоров», отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц 19 апреля заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. По словам Шольца, в первую очередь Украина просила у Германии противотанковые орудия и средства ПВО, а также дальнобойную артиллерию. Канцлер подчеркнул, что в будущем лучше отправлять на Украину старое советское вооружение, с которым знакомы военные этой страны.
Российские власти не единожды критиковали передачу западными странами оружия Украине. Посол России в США Анатолий Антонов называл поставки «накачкой», выразив уверенность, что значительная часть вооружений попадает на Украине в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». В МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь заявленных целей военной операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В Минобороны заявляют, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры. В ответ Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.