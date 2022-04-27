МИД сравнил поставки западного оружия Киеву с «адской каруселью»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 11:55
На Кубани возбудили уголовное дело после гибели 12-летней шахматистки Спорт, 11:51
В Польше задержали подозреваемых в шпионаже россиянина и белоруса Общество, 11:51
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Pro, 11:51
В Кремле заявили, что не обсуждают отмену прямых выборов губернаторов Политика, 11:50
Schneider Electric продаст российские активы менеджменту Бизнес, 11:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:46
МИД заявил о готовности России нарастить сотрудничество по газу с Африкой Бизнес, 11:44
Как санкции могут заблокировать ИИС из-за валютного долга Pro, 11:43
Хуснуллин анонсировал программу по срочному переобучению на строителей Бизнес, 11:36
Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками» Бизнес, 11:36
Звезду НБА оштрафовали на $15 тыс. за пинок по стопке полотенец Спорт, 11:32
Group-IB обнаружила в России почти 7,5 тыс. незащищенных баз данных Технологии и медиа, 11:30
Как защитить бизнес от кибератак при дефиците оборудования РБК и МегаФон, 11:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД сравнил поставки западного оружия Киеву с «адской каруселью»

По словам Захаровой, поставки вооружений Киеву не связаны с военно-техническим сотрудничеством или обменом опытом, а необходимы лишь для «продолжения кровопролития»
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Поставки оружия Киеву со стороны ряда западных страны стали «адской каруселью» и необходимы для продолжения кровопролития на Украине. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поставки оружия Западом Украине приводят к гибели людей. <...> Это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития», — сказала она.

Кроме того, Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в том, чтобы люди покинули окруженный в Мариуполе завод «Азовсталь». По ее словам, украинские власти стараются максимально тянуть время и «манипулировать ситуацией, используя страдания людей».

Reuters узнал об опасении оружейников США не продать оружие после Украины
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Западные страны, включая США и ЕС, начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции. В последний раз президент США Джо Байден анонсировал военную помощь Киеву на $800 млн 21 апреля. За счет этого Вашингтон пытается помочь Киеву занять максимально сильную позицию «как на поле боя, так и за столом переговоров», отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц 19 апреля заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. По словам Шольца, в первую очередь Украина просила у Германии противотанковые орудия и средства ПВО, а также дальнобойную артиллерию. Канцлер подчеркнул, что в будущем лучше отправлять на Украину старое советское вооружение, с которым знакомы военные этой страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая
Статьи
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Заложники микроменеджеров: зачем компании массово возвращают людей в офис
Статьи
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают
Исследования
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии
Исследования
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха
Статьи

Российские власти не единожды критиковали передачу западными странами оружия Украине. Посол России в США Анатолий Антонов называл поставки «накачкой», выразив уверенность, что значительная часть вооружений попадает на Украине в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». В МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь заявленных целей военной операции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В Минобороны заявляют, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры. В ответ Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
оружие МИД Военная операция на Украине поставки вооружений
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву
Политика
В правящей коалиции Болгарии поспорили из-за поставок оружия Украине
Политика
Шольцу написали письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter