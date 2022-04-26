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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о желании Киева решить судьбу Крыма и Донбасса на саммите

Владимир Путин заявил, что Украина хочет обсуждать Крым и Донбасс на саммите лидеров двух стран. Москва настаивает на решении этого вопроса на стадии составления проекта соглашения об урегулировании
Владимир Путин и Антониу Гутерриш (слева направо)
Владимир Путин и Антониу Гутерриш (слева направо) (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле 29 марта, Киев включил в проект мирного соглашения темы Крыма и Донбасса, которые хотел бы решить на двустороннем саммите. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве.

По словам президента, ранее, на встрече в Турции, украинская сторона не увязывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя и республик Донбасса.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств», — сказал Путин.

Он заявил, что до обсуждения на саммите данную проблему следует обсудить и согласовать на более раннем этапе — при составлении проекта соглашения об урегулировании. В противном случае Москва не будет соглашаться на гарантии безопасности для Украины.

«Для нас понятно, что, если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем», — сказал российский президент.

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Переговоры делегаций России и Украины по урегулированию начались 27 февраля, прошло несколько раундов. Самой успешной стороны назвали встречу в Стамбуле, прошедшую при участии глав внешнеполитических ведомств России, Украины и Турции. Планировалось, что переговоры пройдут в течение двух дней, однако делегации смогли обсудить все вопросы за один день.

Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил по итогам той встречи о «двух огромных шагах к миру» со стороны России, на которые она пошла после того, как Киев передал письменные предложения по урегулированию, включавшие, в частности, упоминания о нейтральном статусе Украины.

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Фото:Александр Кряжев / ТАСС

О желании лично встретиться с Путиным несколько раз заявлял украинский лидер Владимир Зеленский. 24 апреля он заявил, что «с самого начала» настаивал на встрече, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».

О готовности организовать такой саммит говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который участвовал в организации встреч делегаций. Эрдоган заявил, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским и надеется, что эти звонки помогут «довести процесс в Стамбуле до уровня лидеров». Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу до этого говорил, что возможность встречи Зеленского и Путина зависит от того, «скажет ли Путин «да».

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В Кремле не раз заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования документа делегациями России и Украины. 22 апреля Путин подтвердил, что возможность прямого контакта президентов России и Украины зависит от результатов переговоров российской и украинской сторон.

Также в Кремле заявляли, что на переговорах украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Какие вопросы стороны обсудили в Стамбуле

По оценке Москвы, «существенный прогресс» в Стамбуле был достигнут в вопросе внеблокового и неядерного статуса Украины, а также гарантий безопасности для нее. Также украинская сторона заявила о понимании ситуации с Крымом и Донбассом.

Киев предложил Москве решать вопрос принадлежности Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — согласовать на встрече глав государств. Принадлежность этих регионов не будет оспорена Киевом военным путем, отмечалось в озвученных предложениях Украины. Киев также заявил о готовности пойти на то, чтобы гарантии безопасности не распространялись на Крым и Донбасс.

Договор о гарантиях безопасности Украина предложила сделать многосторонним и создающим основу для новой системы безопасности в Европе. Гарантами работы такой системы Киев предложил сделать страны — постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россию, Турцию, Германию, Италию, Израиль, Польшу и Канаду. Также Украина хотела бы, чтобы Россия не возражала против вступления страны в ЕС.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил позже, что, несмотря на достигнутый прогресс, Москва и Киев пока не выработали финальные договоренности.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина урегулирование переговоры Владимир Путин
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