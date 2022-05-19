Антонов заявил о связи санкций Запада с кризисом продовольствия в мире

Антонов назвал лукавством слова об отсутствии связи между санкциями Запада глобальным кризисом продовольствия. Днем ранее Блинкен заверил, что США не вводили ограничения на сельскохозяйственную продукцию и удобрения

Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Международные экономические и транспортные санкции, введенные против России, оказывают прямое влияние на ситуацию на мировом продовольственном рынке, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, если слова приводит в Telegram дипломатическая миссия.

«Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», — сказал дипломат.

Антонов заверил, что Москва по-прежнему привержена обязательствам по заключенным международным контрактам в области поставок продукции агропромышленной индустрии, энергоносителей, удобрений и других товаров.

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии связи между глобальным продовольственным кризисом и введенными против России ограничительными мерами. По его словам, Вашингтон сделал исключения из санкций для товаров сельскохозяйственной отрасли и удобрений. Блинкен добавил, что власти стран мира и международные организации могут совместно добиваться открытия коридоров для безопасного вывоза продовольствия с территории Украины по морю и суше.

Генсек ООН Антониу Гутерриш при этом призвал допустить российские и белорусские продукты питания и удобрения на мировые рынки, назвав этот путь наиболее эффективным способом избежать продовольственного кризиса.



Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что рассматривает возможность введения продовольственных чеков для помощи среднему классу и бедным семьям. В качестве причин он назвал конфликт между Россией и Украиной как двумя крупными экспортерами сельскохозяйственных культур, и рост цен на энергоресурсы.

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В правительстве Германии сочли, что миру угрожает сильнейший голод со времен Второй мировой войны, а его жертвами станут «миллионы». «Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения», — сказала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Российские власти настаивают, что в появлении кризиса продовольствия окажутся виноваты страны, которые ввели санкции против России. Такое мнение, в частности, выразил президент Владимир Путин. По его словам, «санкционная одержимость» грозит жителям европейских стран «труднопреодолимыми последствиями».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона не ввела ограничения на экспорт удобрений, а потому их следует снимать США и другим западным странам. Песков добавил, что украинские порты «сильно заминированы» и представляют опасность для судоходства, предстоит операция по их разминированию.

