В России появятся новый индекс и фьючерс на пшеницу

Индекс на НТБ появится уже в среду, а фьючерс — в июле-августе. На бирже пояснили, что приняли решение после просьб участников рынка: зарубежные индексы не отражали специфику российского ценообразования

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России 18 мая появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы, рассказали источники «Известий». Информацию изданию подтвердили на Мосбирже и в пресс-службе ЦБ.

Индикатор будет публиковать на своем сайте Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа»). Там рассказали, что индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

Решение было принято в ответ на запрос участников рынка об актуальном и рыночном показателе, который полноценно отражал бы стоимость российской пшеницы. «Зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования», — пояснил директор НТБ Никита Захаров.

В пресс-службе ЦБ отметили, что после ухода с рынка поставщиков внебиржевой информации (таких, как Bloomberg и Refinitiv) «появление новых ценовых индикаторов становится более актуальным». Регулятор поддерживает развитие индексов на основании данных по итогам заключения договоров на организованных торгах.

Запустить новый индекс позволили товарные аукционы на закупку пшеницы. Их с августа прошлого года на НТБ прошло около 400, общий объем превысил 800 т, в торгах участвовали почти 200 компаний.

Захаров добавил, что в планах также создать расчетный фьючерс на новый индекс. Он должен появиться на срочном рынке Мосбиржи в июле-августе — в начале нового сельскохозяйственного сезона. Сейчас существует так называемый поставочный фьючерс на пшеницу (он предполагает материальную поставку), а расчетный фьючерс — исключительно финансовый инструмент, отмечает издание.

Читайте на РБК Pro Pro Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Статьи Pro Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США Прогнозы Pro Как расставаться, чтобы учесть интересы компании и сотрудников Как расставаться, чтобы учесть интересы компании и сотрудников Инструкции Pro Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение Прогнозы Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы

В Центробанке считают, что запуск нового фьючерса позволит инвесторам получать прибыль в зависимости от колебаний цен без риска осуществления поставки и хеджировать изменения цен на пшеницу. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк объяснил «Известиям», что наибольшую выгоду от появления и индекса, и расчетного фьючерса получат производители — за счет роста числа участников торгов и количества денег.

Риск для инвесторов заключается в высокой волатильности, предупреждают эксперты. Цена на фьючерсы может колебаться, например, под воздействием стихийных бедствий или событий, которые могут повлиять на спрос, указывает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Цены на пшеницу в мире растут на фоне опасений о ее дефиците из-за конфликта на Украине. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, до начала российской военной операции на Москву и Киев приходилось более трети общемирового экспорта зерновых.

По данным Bloomberg, в мире рассчитывали, что заменить Украину сможет Индия — крупнейший в мире после Китая производитель. Большую часть пшеницы она производила для внутреннего рынка, ее доля в глобальном экспорте составляла менее 1%. Однако 14 мая правительство Индии ограничило экспорт пшеницы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Цены на пшеницу в Европе после этого достигли очередного исторического максимума — €435 за тонну.

Президент Владимир Путин 12 мая заявил, что в России в этом году ожидается хороший урожай зерна — сбор может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Такой урожай, по словам главы государства, позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.