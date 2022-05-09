Продовольственные ассоциации ФРГ сообщили о возможном кризисе продуктов

Они указывают на рост затрат на производство продукции на фоне украинского кризиса, в том числе на дорожание сырья и энергии. Повышение цен на продукты в рознице может составить 20-30%, отмечают объединения

Продовольственные ассоциации Германии обеспокоены ростом цен на сырье и повышающимися вслед за этим ценами на продукты питания на фоне кризиса на Украине, говорится в сюжете телепрограммы Tagesschau. Они призывают министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемира принять меры.

Так, например, рост цен на молочные продукты может составить 20%, а на хлебобулочные изделия — 30%, предупредили отраслевые ассоциации.

По словам управляющего директора Ассоциации молочной промышленности Бьорна Бергерманна, повышение цен на молочные продукты в рознице может произойти в ближайшие недели и месяцы

Глава Федеральной ассоциации пищевой промышленности Кристиан фон Беттихер заявлял, что «в какой-то момент вопрос будет уже не в том, сколько сырья для наших продуктов имеется на мировом рынке, а в том, сможем ли мы его вообще получить», пишет Bild.

Газета также приводит слова главы Ассоциации хлебопекарной продукции Даниэля Шнайдера, который заявил, что «еда не должна быть роскошью». По его словам, затраты на производство хлебобулочных изделий выросли на 25-30%, в том числе на энергию и сырье.

Отраслевые объединения считают, что министр сельского хозяйства Оздемир уделяет недостаточно внимания возможности продовольственного кризиса в Германии, утверждает Bild. Однако министр отвергает критику, добавляет газета. По его словам, Германия и ЕС в значительной степени способны себя обеспечивать, поэтому поставкам продовольствия ничего не угрожает.

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На прошлой неделе глава МВД Германии Нэнси Фэзер советовала гражданам закупить резервный запас продуктов и предметов первой необходимости на случай отключения электроэнергии или ограничения нормы энергопотребления из-за ситуации на Украине. По мнению властей, жителям необходимо закупить впрок молоко, крупы, хлеб, макароны, овощи, средства личной гигиены, лекарства, свечи.

В свою очередь министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предположила, что засуха, кризис из-за пандемии коронавируса, а также военные действия на Украине могут способствовать тому, что в мире разразится самый сильный голод со времен Второй мировой войны.

Шульце указала, что цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и достигли рекордных значений.