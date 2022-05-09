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Продовольственные ассоциации ФРГ сообщили о возможном кризисе продуктов

Они указывают на рост затрат на производство продукции на фоне украинского кризиса, в том числе на дорожание сырья и энергии. Повышение цен на продукты в рознице может составить 20-30%, отмечают объединения

Продовольственные ассоциации Германии обеспокоены ростом цен на сырье и повышающимися вслед за этим ценами на продукты питания на фоне кризиса на Украине, говорится в сюжете телепрограммы Tagesschau. Они призывают министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемира принять меры.

Так, например, рост цен на молочные продукты может составить 20%, а на хлебобулочные изделия — 30%, предупредили отраслевые ассоциации.

По словам управляющего директора Ассоциации молочной промышленности Бьорна Бергерманна, повышение цен на молочные продукты в рознице может произойти в ближайшие недели и месяцы

Глава Федеральной ассоциации пищевой промышленности Кристиан фон Беттихер заявлял, что «в какой-то момент вопрос будет уже не в том, сколько сырья для наших продуктов имеется на мировом рынке, а в том, сможем ли мы его вообще получить», пишет Bild.

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Фото:Ueslei Marcelino / Reuters

Газета также приводит слова главы Ассоциации хлебопекарной продукции Даниэля Шнайдера, который заявил, что «еда не должна быть роскошью». По его словам, затраты на производство хлебобулочных изделий выросли на 25-30%, в том числе на энергию и сырье.

Отраслевые объединения считают, что министр сельского хозяйства Оздемир уделяет недостаточно внимания возможности продовольственного кризиса в Германии, утверждает Bild. Однако министр отвергает критику, добавляет газета. По его словам, Германия и ЕС в значительной степени способны себя обеспечивать, поэтому поставкам продовольствия ничего не угрожает.

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На прошлой неделе глава МВД Германии Нэнси Фэзер советовала гражданам закупить резервный запас продуктов и предметов первой необходимости на случай отключения электроэнергии или ограничения нормы энергопотребления из-за ситуации на Украине. По мнению властей, жителям необходимо закупить впрок молоко, крупы, хлеб, макароны, овощи, средства личной гигиены, лекарства, свечи.

В свою очередь министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предположила, что засуха, кризис из-за пандемии коронавируса, а также военные действия на Украине могут способствовать тому, что в мире разразится самый сильный голод со времен Второй мировой войны.

Шульце указала, что цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и достигли рекордных значений.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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