В конгрессе США пригрозили Турции отказом в истребителях F-16 из-за НАТО

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Решение Турции препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО увеличивает опасения США по вопросу надежности Турции в качестве союзника, это может повлиять на решение о поставках Анкаре американских истребителей F-16, заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, передает The Washington Post.

«Я надеюсь, что администрация обратит внимание на это, поскольку они рассматривают F-16», — сказал он. «Следует сказать Эрдогану, что вам нужно действовать по-другому, если вы хотите какого-либо рассмотрения», — призвал Менендес.

В свою очередь, сопредседатель группы наблюдателей НАТО в Сенате США сенатор Том Тиллис, указал, что Вашингтон располагает «любым количеством рычагов» для влияния на Анкару, однако «не хочу доводить ситуацию до этого состояния».

Финляндия и Швеция подали заявки на присоединения к альянсу 16 мая, их должен рассмотреть Совет НАТО. Власти Турции предупредили, что не поддержат заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм прежде отказывались выдавать Анкаре «террористов» из Рабочей партии Курдистана (РПК) и вводили санкции. По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, Финляндия и Швеция стали «гостевым домом» для террористов.

По данным Sabah, Анкара предлагает Хельсинки и Стокгольму ряд условий, среди которых: ускорение экстрадиции членов РПК, а Турцию, признание РПК и ее ответвления террористическими организациями, избегать контактов с лидерами РПК и другие. В Белом доме отмечали, что ведут переговоры со сторонами и выражали уверенность, что решение в конце концов будет найдено.



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