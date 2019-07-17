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PayPal $129 (+7,93%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
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США заявили о сборе российскими С-400 разведданных об истребителях F-35
Из-за этого, считают в Вашингтоне, сосуществовать в одной стране американские истребители и российские зенитно-ракетные системы не могут
Ракетный комплекс С-400 (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Американские истребители F-35 не смогут сосуществовать в Турции вместе с зенитно-ракетными системами С-400 из-за того, что российские «Триумфы» будут собирать разведданные о самолетах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

«К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35. F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — следует из сообщения.

В администрации США отметили, что на протяжении многих лет работали с Турцией, чтобы обеспечить ее методами воздушной защиты и предлагали Анкаре системы ПВО Patriot вместо С-400. Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем, считают в Вашингтоне, подрывает сотрудничество двух стран, которое поддерживается на протяжении 65 лет.

Днем ранее, 16 июля, в Анкаре приземлился уже десятый по счету самолет с компонентами С-400. Поставки начались несколькими днями ранее, 12 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что окончательно все компоненты для четырех дивизионов С-400 завершатся до конца этого года, чтобы обеспечить их развертывание к апрелю 2020-го.

Автор: Анна Трунина
Теги: Вашингтон, Белый дом, Турция, С-400, F-35
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