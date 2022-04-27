CNN узнал о создании США в ФРГ центра координации военной помощи Украине

Пентагон создал центр управления для координации поставок и «оптимизации доставки» военной помощи Украине США и союзниками, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Минобороны.

Центр располагается в немецком Штутгарте, в штаб-квартире Европейского командования США. Им руководит «американский военный генерал с двумя звездами» (соответствует званию генерал-майор), сказал источник CNN. Помимо американского персонала, в центре работают сотрудники еще из 15 стран, добавил он.

По данным чиновника, центр будет координировать работу 40 стран-партнеров в вопросе военной поддержки Украины. 26 апреля там же, в Германии, прошла встреча союзников, где проводились консультации об оказании военной помощи Киеву.

По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные встречи будут проходить ежемесячно для «активизации усилий» и «координации» помощи Украине «в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем».

24 апреля Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев. Reuters сообщал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообещали выделить более $322 млн на оборону Украины. В апреле Вашингтон неоднократно заявлял о других траншах военной помощи Киеву в общей сложности на $1,2 млрд. До этого США выделили Украине более $1,7 млрд. Другие страны также оказывают военную помощь Украине.



Зеленский 23 апреля заявил, что Киев начал получать от партнеров то оружие, которое «просил». Он не уточнил, о каких именно вооружениях и государствах идет речь. Однако ранее украинский президент говорил о необходимости поставок тяжелого вооружения. Россия называла поставляемое Украине западное оружие «законной целью» для уничтожения.