Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов Общество, 04:57
Блинкен заявил, что США поддержат Украину в вытеснении России из Донбасса Политика, 04:33
Власти Италии опровергли данные о планах национализировать завод ЛУКОЙЛа Политика, 03:27
Шеф Пентагона призвал не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО Политика, 02:54
CNN узнал о создании США в ФРГ центра координации военной помощи Украине Политика, 02:16
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «хакерах из России» Политика, 01:44
Британия пообещала поставить Украине ракеты класса Brimstone Политика, 01:13
Visa оценила убытки после ухода из России Финансы, 01:07
WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск Политика, 00:54
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и установил рекорд Спорт, 00:24
Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны Политика, 00:16
Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России Технологии и медиа, 00:00
Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья Бизнес, 00:00
Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине Политика, 26 апр, 23:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

CNN узнал о создании США в ФРГ центра координации военной помощи Украине

Пентагон создал центр управления для координации поставок и «оптимизации доставки» военной помощи Украине США и союзниками, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Минобороны.

Центр располагается в немецком Штутгарте, в штаб-квартире Европейского командования США. Им руководит «американский военный генерал с двумя звездами» (соответствует званию генерал-майор), сказал источник CNN. Помимо американского персонала, в центре работают сотрудники еще из 15 стран, добавил он.

По данным чиновника, центр будет координировать работу 40 стран-партнеров в вопросе военной поддержки Украины. 26 апреля там же, в Германии, прошла встреча союзников, где проводились консультации об оказании военной помощи Киеву.

По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные встречи будут проходить ежемесячно для «активизации усилий» и «координации» помощи Украине «в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем».

Джонсон назвал поставки оружия Киеву лучшим ответом на события на Украине
Политика
Фото:picture alliance / ТАСС

24 апреля Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев. Reuters сообщал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообещали выделить более $322 млн на оборону Украины. В апреле Вашингтон неоднократно заявлял о других траншах военной помощи Киеву в общей сложности на $1,2 млрд. До этого США выделили Украине более $1,7 млрд. Другие страны также оказывают военную помощь Украине.

Зеленский 23 апреля заявил, что Киев начал получать от партнеров то оружие, которое «просил». Он не уточнил, о каких именно вооружениях и государствах идет речь. Однако ранее украинский президент говорил о необходимости поставок тяжелого вооружения. Россия называла поставляемое Украине западное оружие «законной целью» для уничтожения.

Материалы к статье
Теги
Пентагон поставки оружия Украина военная помощь
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter