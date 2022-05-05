Посетивший Киев конгрессмен США рассказал о просьбе Зеленского

Киев попросил Вашингтон передать более мощные дроны и ракетные системы залпового огня, а также ракеты против кораблей для деблокирования портов. Сейчас в портах страны находятся 12 млн т продовольствия, подчеркнули в США

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие. Эту просьбу Зеленский передал через посетивших Киев членов палаты представителей США, рассказал член делегации Джейсон Кроу в эфире NBC.

Власти Украины также хотели бы получить многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами. Кроме того, они просят передать реактивные системы залпового огня (РСЗО), пересказал Кроу содержание просьбы Зеленского.

По его словам, Киев заинтересован в американских противокорабельных ракетах «Гарпун» либо аналогичном вооружении, с его помощью власти Украины намерены обеспечить использование порта в Одессе и других городах страны. Кроу указал, что одной из самых больших проблем для Украины стала невозможность продолжить экспорт продуктов питания.

«У них лежат 12 млн т продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужна как украинской экономике, так и для того, чтобы предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, в частности», — заявил Кроу.

Зеленский в конце марта предупредил о риске нехватки продовольствия в разных странах. По его словам, срываются поставки кукурузы, растительного масла и других товаров.

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Тогда же о возможном продовольственном кризисе заявили в Париже и Вашингтоне. Французский президент Эмманюэль Макрон указал, что ряд государств, которые зависят от экспорта зерновых культур из России и с Украины уже столкнулись с проблемами, приведя в качестве примера Египет. По его мнению, ситуация рискует ухудшиться через 12–18 месяцев. С ним согласился президент США Джо Байден, он сказал, что «нехватка продовольствия будет реальной».

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна, которые невозможно вывезти.

Вопрос поставок продовольствия с Украины французский президент поднял 3 мая в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным. Он указал, что Париж готов к сотрудничеству для снятия «российской блокады экспорта украинских продуктов питания через Черное море», отметив, что она рискует привести к последствиям для мировой продовольственной безопасности.

Россия и Украина находятся в числе крупнейших поставщиков зерна в мире, говорится в отчете Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По последним данным ведомства, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Вместе с тем украинские поставщики — одни из основных мировых экспортеров кукурузы, на их долю приходится 14%, у российских — 2%.

Власти России предостерегают от поставки западными странами оружия на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что Москва рассматривает любой прибывший на Украину транспорт НАТО с вооружением в качестве законной цели для удара. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, страны НАТО, поставляя Киеву оружие, фактически вступают в состояние «прокси-войны» с Россией. Если так происходит, резюмировал министр, «то на войне как на войне».

