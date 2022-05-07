Washington Post узнала о закупках США новых видов вооружения для Украины

США планируют закупить для Украины ракеты с лазерным наведением, ручные беспилотники Puma, а также дополнительные «дроны-камикадзе» Switchblade, пишет The Washington Post

Беспилотник «Switchblade» (Фото: Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP)

Пентагон решил расширить поставки оружия и военной техники на Украину с помощью закупок у американских предприятий на $136 млн, сообщила газета The Washington Post. Речь идет о ракетах с лазерным наведением, беспилотниках, биноклях и другой военной помощи.

Как отмечает издание, оружие и технику, которые планируется закупить у американских производителей, США ранее еще не отправляли на Украину. Предыдущие поставки осуществлялись из существующих запасов Пентагона, пишет газета.

Что касается закупки вооружения для Украины Вашингтоном, то она включает в себя высокоточные ракеты калибра 70 мм, которые можно запускать с вертолетов, на общую сумму $22,6 млн, а также ручные беспилотники Puma на $19,7 млн. Также планируется поставить дополнительные, как их называют в Пентагоне, «дроны-камикадзе» Switchblade на $17,8 млн.

Заместитель главы Пентагона Билл ЛаПланте сообщил журналистам, что в распоряжении ведомства есть одобренное конгрессом США финансирование в размере $300 млн, которое можно потратить на закупку вооружения для Украины. Он также добавил, что американское Министерство обороны ведет переговоры с подрядчиками о замене ракет для комплексов Stinger и Javelin, которые ранее были переданы Киеву из запасов Пентагона.

«Мы каждый день контактируем с производителями по мере роста наших запросов, и [администрация президента США Джо Байдена] будет продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки вооруженных сил Украины перед лицом российской агрессии», — приводит издание слова ЛаПланте.

6 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил об очередном раунде военной помощи Киеву в условиях «наступления российских войск» на востоке Украины. Поставка вооружений и техники из запасов Минобороны США на общую сумму в $150 млн включает в себя 25 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, электронные системы для подавления помех, а также полевое оборудование и запчасти.

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По словам Кирби, с начала военной операции России на Украине администрация Байдена оказала военную помощь Киеву на общую сумму $3,8 млрд, в общей сложности с 2014 года на обеспечение безопасности Украины Вашингтон выделил $6,5 млрд.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. В конце марта Минобороны сообщило о перегруппировке войск в связи с выполнением основным задач на киевском и черниговском направлениях. В министерстве также назвали главной целью операции «полное освобождение Донбасса».

После начала спецоперации западные страны во главе с США усилили военную помощь Украине. Это не раз вызывало критику со стороны Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что, поставляя оружие Киеву, НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также говорил, что любые грузы на Украине, которые Москва сочтет иностранным вооружением, станут целями российских войск.

Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении складов с иностранным вооружением на Украине, в том числе подо Львовом, под Харьковом и в Запорожье.