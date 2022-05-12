Британский министр сообщил о закупках и передаче Киеву советского оружия
Великобритания покупает в разных странах снаряжение и технику российского и советского производства, чтобы передать их Украине, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, слова которого приводит американское издание The Wall Street Journal.
«Значительная часть [сотрудников Минобороны] и военные атташе по всему миру занимаются такими поисками. Иногда, кстати, мы сталкиваемся с россиянами, которые также ищут некоторые свои образцы [вооружений и оснащения], потому что <...> их запасы быстро истощаются», — сказал Уоллес журналистам во время поездки в Вашингтон.
Министр уточнил, что, по его данным, российской техникой располагают 23 страны. «Если вы хотите что-то доставить украинцам завтра утром, чтобы они сразу могли продолжить воевать, <...> найдите то, на чем они обучались и что им необходимо», — пояснил Уоллес.
Он предположил, что техника советского производства есть в Афганистане, но никто не рискнет покупать оружие там.
Ранее власти США и Британии призвали страны, располагающие советским или российским оружием, направить такую технику Украине в обмен на гарантии безопасности или компенсации. 8 апреля стало известно, что Словакия отдала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Ранее в словацком Минобороны заявляли, что передадут систему ПВО Киеву, если получат что-то взамен. Нидерланды и Германия согласились поставить Словакии комплексы Patriot.
В конце марта Уоллес заявил о нецелесообразности поставок на Украину танков и систем вооружения, которые требуют специального обучения операторов, поэтому Великобритания пытается помочь Вооруженным силам Украины обновить российское и советское оборудование. Но страна решила отправлять Киеву и собственные вооружения, и позже министр объявил о готовности к отправке британских переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Также он сообщил, что Лондон достиг договоренности с союзниками о поставках Киеву дополнительных комплексов ПВО, дальнобойной артиллерии, боеприпасов и средств защиты для солдат. До этого Украине были переданы противотанковые переносные установки NLAW.
8 апреля британский премьер Борис Джонсон сообщил, что королевство намерено передать Украине вооружения на общую сумму в £100 млн, включая дополнительные ПЗРК Starstreak, ракеты к ним, «высококачественную военную технику», 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, а также приборы ночного видения, бронежилеты и шлемы. Издание Times также сообщило о готовности Лондона поставить Киеву противокорабельные ракеты Harpoon, беспилотники одноразового действия Switchblade и противотанковые орудия.
9 апреля Джонсон посетил Киев и пообещал новые поставки: 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка. По его словам, продолжение вооружения Украины — это «лучшее, что могут сделать мировые лидеры» в нынешней ситуации.
В Лондоне 27 апреля сообщили о готовности отправить на Украину высокотехнологичные ракеты Brimstone (класс «воздух — поверхность») в ближайшие несколько недель. Эти ракеты предназначены для поражения наземных и морских целей, в том числе движущихся.
Вооружения Украине поставляли и другие западные государства, в том числе США. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что однажды Киеву придется расплачиваться за такие поставки, назвав их бесплатным сыром, который лежит в мышеловке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь своих целей.
В середине апреля МИД России направил в некоторые страны, которые осуществляют поставки Киеву оружия, ноты протеста. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что «любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие», станут законной целью для российских военных, поскольку цель спецоперации — «устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории».