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Удар Ирана по Израилю ,  
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В Израиле предупредили о риске появления проблем с ПВО, как у Украины

FT: Израиль потратил более $1 млрд на отражение атаки Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
FT рассказал об угрозе для Израиля оказаться в положении Украины, когда ПВО сталкиваются с большим количеством целей. По подсчетам источника издания, затраты на оборону от атак Ирана составили уже более чем $1 млрд
Фото: Oren Ziv / Getty Images
Фото: Oren Ziv / Getty Images

Израиль не сможет постоянно демонстрировать высокую эффективность противовоздушной обороны (ПВО), а в условиях перехода к потенциальному полномасштабному конфликту с Ираном часть воздушных целей могла бы прорваться на территорию страны, пишет Financial Times со ссылкой на израильских военных чиновников. Такое нападение будет напоминать ситуацию, в которой оказалась Украина, где ПВО была подорвана постоянным потоком ракет, подчеркнула газета.

Издание пишет, что во всем мире не хватает ракет-перехватчиков, которые эффективны для защиты от баллистических ракет. Такие боеприпасы используются в ПВО Patriot американского производства и Arrow израильского производства.

Тель-Авив в ходе нападения в ночь на 14 апреля израсходовал значительное число ракет-перехватчиков Tamir, каждая из них стоит $50 тыс., подсчитала FT. Бывший израильский военный чиновник рассказал изданию, что затраты на оборону от атак Ирана составили более чем $1 млрд, не считая того, во сколько США, Франции и Великобритании обошлась отправка самолетов для перехвата иранских воздушных целей.

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«Израиль защищался в идеальных условиях в прошлые выходные», — рассказал FT Франц-Стефан Гади, младший научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне. По его словам, реальная опасность для страны заключается в том, что его средства ПВО «истощаются» во время продолжительной работы. Если они сталкиваются с большим числом воздушных атак через очень короткие промежутки времени, то удары в конечном итоге подавляют все виды систем противовоздушной обороны, объяснил аналитик.

FT пишет, что Израилю важно сохранить поддержку со стороны союзников. Ранее Axios сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон не поддержит ответные удары Тель-Авива по Тегерану.

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В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью дронов, крылатых и баллистических ракет. Нападение поддержали йеменская группировка хуситов и шиитская организация «Хезболла». Часть беспилотников была сбита в небе над Сирией и Иорданией.

Действия Тегерана стали ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Израиле предупредили о риске появления проблем с ПВО, как у Украины
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Израильский президент Ицхак Герцог говорил, что удар Ирана стал объявлением войны. Замглавы МИДа Ирана Али Багери Кани предупредил, что Тегеран ответит в случае ответной атаки Израиля в течение нескольких секунд. Нетаньяху заявил, что страна ответит на иранский удар с умом.

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Георгий Смирнов
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