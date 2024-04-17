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Политика ,  
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Боррель заявил о невозможности создать на Украине «Железный купол»

Боррель: Запад не сможет создать на Украине «Железный купол»

Западные страны не могут создать на Украине систему противовоздушной обороны, аналогичную «Железному куполу» в Израиле. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями. «Даже если бы у нас были ресурсы [для создания такой системы на Украине], это невозможно сделать в короткий срок», — сказал Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Он добавил, что тему поставок средств ПВО для Украины внесли в повестку дня заседания министров иностранных дел и обороны Евросоюза. Оно пройдет 22 апреля в Брюсселе.

Глава Rheinmetall предложил создать в Европе аналог «Железного купола»
Политика
Фото:Philipp Schulze / Global Look Press

«Железный купол» — система, которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael, проект был создан при финансировании США. Первая батарея заступила на боевое дежурство в 2011 году.

К настоящему времени на вооружении армии Израиля стоят несколько батарей, каждая из которых включает радиолокационную станцию, центр управления и три пусковые установки с двадцатью ракетами-перехватчиками «Тамир». Помимо Израиля, система стоит на вооружении США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны имеют возможность защитить Украину так же, как они защитили Израиль от атаки Ирана 14 апреля. Он подчеркнул, что Украине нужны комплексы ПВО для защиты объектов энергетики.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военные действия между Россией и Украиной и воздушная атака Ирана на Израиль — это совершенно разные конфликты. По его словам, США не будут брать на себя «боевую роль» в первом из них.

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Теги
Жозеп Боррель Евросоюз Украина ПВО Израиль
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