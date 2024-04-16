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Военная операция на Украине ,  
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США ответили на призыв Зеленского защитить Украину так же, как Израиль

Кирби: США не будут перехватывать ракеты на Украине, как делали это в Израиле
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Конфликты на Украине и в Израиле отличаются друг от друга, поэтому США не могут действовать в ситуации с Украиной аналогично и помогать сбивать российские воздушные цели, как сбивали иранские, заявил Белый дом
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Его спросили, почему американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники на Украине по аналогии с иранскими, направленными на Израиль.

«Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. [Американский] президент [Джо Байден] с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — сказал Кирби.

Он напомнил, что Вашингтон передавал Киеву средства для защиты воздушного пространства, но сейчас не может этого делать, так как не согласовано необходимое финансирование. Кирби призвал конгресс как можно скорее выделить помощь как Израилю, так и Украине.

В США раскрыли, как помогли Израилю при отражении атаки Ирана
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны имеют возможность защитить Украину так же, как они защитили Израиль от атаки Ирана. Он отметил, что еврейское государство, как и Украина, не входит в НАТО, но для его защиты не требуется «активация пятой статьи (согласно которой нападение на любого члена альянса рассматривается как нападение на всех. — РБК), достаточно только политической воли». Зеленский отметил, что Украине нужны комплексы ПВО для защиты объектов энергетики.

В ночь на 14 апреля апреля Иран с помощью сотен ракет и беспилотников атаковал Израиль. Нападение было отражено, в этом в том числе принимали участие американские силы. Они уничтожили более 80 дронов и не менее шести баллистических ракет, сообщало Центральное командование США.

Тегеран нанес удар в ответ на атаку Израиля по иранскому консульству в Сирии 1 апреля. Тель-Авив рассматривает варианты ответа на атаку. Вашингтон пытается сдержать обе стороны от эскалации, сообщала Politico.

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Украина Израиль Иран США Джон Кирби
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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