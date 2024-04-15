Зеленский призвал западные страны защитить Украину так же, как Израиль

Зеленский призвал страны Запада защитить Украину так же, как Израиль

Успешные совместные усилия союзников Израиля заставили Иран «остыть» и не дали ему уничтожить израильскую инфраструктуру, считает Зеленский. Москва предупреждала о последствиях прямого участия Запада в конфликте

Владимир Зеленский (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Западные страны имеют возможность защитить Украину так же, как они защитили Израиль от атаки Ирана. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что Украина, как и Израиль, не является членом НАТО. По его словам, для защиты стран не требуется «активация 5 статьи, достаточно только политической воли».

Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

Зеленский подчеркнул, что для защиты энергетической инфраструктуры Украины необходимы эффективные комплексы ПВО. «Мы благодарны тем друзьям, которые понимают это и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит», — написал он, добавив, что интенсивность атак «требует большего единения». «Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно», — заключил он.

В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские войска сбили около 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет, летевших на Израиль. Еще несколько дронов уничтожили военные Великобритании, написал британский премьер Риши Сунак в соцсети Х. По словам источников Times of Israel, десятки беспилотников также сбили истребители Иордании.

Украинские власти неоднократно заявляли о нехватке систем ПВО и снарядов к ним и призывали союзников срочно поставить дополнительные комплексы. В частности, 7 апреля Зеленский заявил, что из-за нехватки ПВО Украине приходится делать сложный выбор, что защищать. Он особо отметил потребность в американских зенитных ракетных комплексах Patriot и сказал, что стране необходимо 25 таких установок.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине западными странами. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затянет конфликт, но не изменит его исхода.