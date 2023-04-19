Писателя Александра Архангельского не пустили в Грузию

По словам Архангельского, на границе его расспрашивали о том, были ли он в Абхазии, а потом решили депортировать без объяснения причин

Александр Архангельский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Писателя и литературоведа Александра Архангельского не пустили в Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Архангельского, он прилетел в Тбилиси вечером 18 апреля. Из очереди на паспортный контроль отобрали 20 мужчин, включая Архангельского, и «забрали документы» для проверки, написал он.

Архангельского «вежливо, но ничего не объясняя», расспрашивали, в том числе о том, был ли он в Абхазии, говорится в посте. «Примерно через 40 минут ко мне подошли три человека, объявили, что принято решение не пропускать меня на территорию страны и депортировать тем же самолетом», — написал он.

Узнать причину такого решения, по словам писателя, можно будет в посольстве Грузии в Москве (с 2009 года интересы Грузии в России и России в Грузии представляют представительства Швейцарии. — РБК).

«Нет, у меня не было ощущения «руки Москвы». Да, было ощущение бардака суверенной системы отсева», — заключил Архангельский.

В Тбилиси Архангельский должен был принять участие в показе и обсуждении фильма «Голод», созданного совместно с журналистом Максимом Курниковым и режиссером Татьяной Сорокиной. Фильм повествует о событиях в СССР в начале 1920-х годов. Мероприятие запланировано на 19 апреля.

РБК направил запрос в МИД Грузии.

Александр Архангельский — писатель, литературовед, автор и ведущий телепрограмм «Против течения», «Хронограф» и «Тем временем». На протяжении многих лет он работал в Высшей школе экономики (ВШЭ). В середине апреля писатель сообщил, что покинул вуз по соглашению сторон, но инициатива исходила от руководства Института медиа ВШЭ, который возглавляет ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс.

Случай Архангельского — не первый, когда Грузия отказывает во въезде россиянам. В феврале в страну не пустили Филиппа Дзядко. Он говорил РБК, что причину такого решения ему не объяснили.

В конце августа 2022 года генеральное консульство России в Трабзоне (Турция) сообщало, что участились случаи отказа в пропуске россиян через границу. Аналогичное заявление диппредставительство выпустило в сентябре, подчеркнув, что отказы пограничниками не объясняются.

Приток россиян в Грузию начался в прошлом году, на фоне военной операции России на Украине и проходившей осенью мобилизации. В начале 2023 года грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что властям нужно серьезно изучить приток в страну россиян и уточнить правила их пребывания. По ее словам, это необходимо, чтобы грузинские граждане чувствовали, что их интересы учитываются.