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Филиппа Дзядко не пустили в Грузию

Писателя Филиппа Дзядко не пустили в Грузию
Филипп Дзядко
Филипп Дзядко (Фото: filipp.dzyadko / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Писателя Филиппа Дзядко не пустили в Грузию без объяснения причин. Об этом он сам сообщил РБК.

«Я уже 16 часов в аэропорту Тбилиси. Чувствую себя героем фильма «Терминал». <...> Кто-то предположил, что это из-за книги «Радио Мартын», если так, то это даже приятно, — рассказал Дзядко. — Я люблю Грузию и никогда не перестану быть ей благодарным. Кому как не мне знать, что государство и страна — это разные вещи».

Брат писателя, главред канала «Дождь» Тихон Дзядко (и журналист, и канал признаны в России иноагентами) в телеграм-канале уточнил, что Филипп Дзядко живет в Грузии уже почти год.

Грузия стала одним из самых популярных направлений для россиян, которые уехали из России после начала военной операции на Украине. Для въезда не нужна виза, а находиться в стране непрерывно можно до года. По данным на ноябрь 2022 года, около 100 тыс. российских граждан остались в Грузии после объявления частичной мобилизации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выполняет преимущественно представительские функции (Грузия — парламентская республика), выступала за ужесточение контроля за притоком россиян. Оппозиционная партия «За Грузию» зарегистрировала в парламенте резолюцию с призывом к правительству ограничить срок безвизового пребывания граждан России в стране.

В сентябре прошлого года журналиста и благотворителя Митю Алешковского (признан иноагентом) депортировали из Грузии в Ереван, откуда он прилетел. Алешковский на тот момент жил в Тбилиси, там его ждала семья. В феврале этого года сотрудники пограничной службы аэропорта Тбилиси отказали во въезде основательнице фонда «Насилию.Нет» Анне Ривиной (и организация, и ее создательница признаны иноагентами).

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Подобные случаи происходили и до начала военной операции и массового прибытия россиян в Грузию. Например, в конце января 2022 года в страну не пустили российского оппозиционера Дмитрия Гудкова (признан иноагентом).

Теги
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