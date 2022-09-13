Российские дипломаты рассказали об отказах Грузии на въезд россиян
Некоторым российским гражданам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины, заявили РБК в Генеральном консульстве России в Трабзоне.
Как сообщили в дипмиссии, жалобы на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» поступают в консульство несколько раз в неделю.
«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — уточнили в генконсульстве.
Еще 26 августа в дипмиссии сообщили о том, что участились случаи отказа россиянам в проезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска. После запроса РБК в дипмиссии уточнили, что сейчас динамика подобных инцидентов снизилась по сравнению с концом августа.
В том же месяце генконсульство фиксировало случаи отказа в проезде в Грузию «практически ежедневно». Среди тех, кого не пропустили в «Сарпи» в представительстве перечислили жителей Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, граждан ДНР или ЛНР с российским гражданством.
РБК направил запрос в Секцию интересов Грузии Посольства Швейцарии в Москве.
Во въезде в Грузию на границе с Арменией отказали журналисту и благотворителю Мите Алешковскому (признан в России иноагентом). По словам его матери Тамары Эйдельман (также признанана в России иноагентом) журналист живет с семьей в Тбилиси, а в Армению он выехал на два дня вместе с Эйдельман. Она также сообщила, что грузинские пограничники «ничего не объяснили, просто отказали во въезде».