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Александр Архангельский ушел из Высшей школы экономики

Писатель и телеведущий Александр Архангельский ушел из Высшей школы экономики
Александр Архангельский работал в вузе с 2006 года. Он сообщил, что покинул ВШЭ по инициативе руководства Института медиа, который возглавляет Эрнест Мацкявичюс
Александр Архангельский
Александр Архангельский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Писатель, телеведущий и литературовед Александр Архангельский покинул должность ординарного профессора Высшей школы экономики, вышел из ученого совета и покинул пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях», написал он в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Архангельский сообщил, что уходит по соглашению сторон, а инициатива исходила от руководства Института медиа ВШЭ, который с мая 2022 года возглавляет ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс. «Я придерживаюсь правила «заявлениями не бросаемся», но, если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию», — пояснил Архангельский.

Он сообщил, что некоторое время проведет «в свободном плавании», затем намерен дописать две книги и снять документальный фильм в соавторстве с режиссером Татьяной Сорокиной. Ранее они вместе с журналистом Максимом Курниковым работали над документальной картиной «Голод», который рассказывает о массовом голоде в СССР в 1920-е годы. В конце сентября 2022 года Минкультуры выдало ленте прокатное удостоверение, но затем отозвало его, заявив, что зрители пожаловались на «провокационную и шокирующую аудиовизуальную информацию».

Архангельский сотрудничал с вузом почти 17 лет. Его страница на сайте ВШЭ сейчас не доступна. Судя по кэшированной копии, он начал работать в вузе в 2006 году, а три года спустя стал ординарным профессором. В 2011–2018 годах его признавали лучшим преподавателем, а в 2013-м получил благодарность ВШЭ.

Архангельский — почетный профессор Российско-Армянского университета в Ереване, был автором и ведущим телепрограмм «Против течения», «Хронограф» и «Тем временем». Автор научных и научно-популярных книг, сборников литературно-критических и публицистических статей, школьных учебников, методических пособий, хрестоматий по литературе, фильмов «Фабрика памяти: библиотеки мира», «Отдел», «Жара», «Интеллигент. Виссарион Белинский», «Изгнанник. Александр Герцен» и других.

Прошлым летом из ВШЭ уволили профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина. В 2014 году он был проректором вуза, а в 2015-м уехал из России в США. В марте ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что на Сонина завели дело из-за фейков об армии.

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