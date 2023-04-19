Министр обороны Британии Уоллес: конфликт на Украине может продолжиться в 2024 году

Британия оценила вероятность продолжения конфликта на Украине через год

Министр Уоллес призвал не ожидать «мановения волшебной палочки», после которого Украина одержит победу. По его мнению, бои наверняка продолжатся и в следующем году. По данным Newsweek, Украина планировала наступать 30 апреля

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится и в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания планируемого наступления ВСУ, заявил министр британского Минобороны Бен Уоллес, пишет The New York Times.

«Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки», — добавил Уоллес, выразив уверенность, что Киев «сохранит импульс и сильную позицию».

Министр и прежде выступал с подобными предостережениями. После вывода российских войск из Херсона прошлой осенью он подчеркивал, что Россия далека от поражения, и призывал не недооценивать Москву. «У Украины есть импульс. Это небольшой импульс, но, тем не менее, направление движения — у украинцев», — говорил он.

Наступление украинской армии запланировано на весну, говорили прежде в Киеве и Вашингтоне. По данным Newsweek, в слитых документах американской разведки содержалась дата планируемых маневров: 30 апреля. Однако командование ВСУ скорректировало некоторые планы из-за утечки, говорили источники CNN.

В тех же слитых материалах США содержалась «мрачная оценка» перспектив наступления украинской армии, согласно которой Киев сможет добиться только «скромных территориальных приобретений». Действия ВСУ не смогут переломить ход конфликта, у них скорее получится продвинуться и закрепиться на расстоянии в 30 км, что создаст плацдарм для будущих наступлений, рассказали Bloomberg европейские чиновники.

Кремль отмечал, что военные отслеживают заявления Запада относительно наступления Украины. Там также говорили, что слитые секретные документы США «достаточно интересные».



