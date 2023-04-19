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Британия оценила вероятность продолжения конфликта на Украине через год

Министр обороны Британии Уоллес: конфликт на Украине может продолжиться в 2024 году
Министр Уоллес призвал не ожидать «мановения волшебной палочки», после которого Украина одержит победу. По его мнению, бои наверняка продолжатся и в следующем году. По данным Newsweek, Украина планировала наступать 30 апреля
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится и в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания планируемого наступления ВСУ, заявил министр британского Минобороны Бен Уоллес, пишет The New York Times.

«Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки», — добавил Уоллес, выразив уверенность, что Киев «сохранит импульс и сильную позицию».

Министр и прежде выступал с подобными предостережениями. После вывода российских войск из Херсона прошлой осенью он подчеркивал, что Россия далека от поражения, и призывал не недооценивать Москву. «У Украины есть импульс. Это небольшой импульс, но, тем не менее, направление движения — у украинцев», — говорил он.

Наступление украинской армии запланировано на весну, говорили прежде в Киеве и Вашингтоне. По данным Newsweek, в слитых документах американской разведки содержалась дата планируемых маневров: 30 апреля. Однако командование ВСУ скорректировало некоторые планы из-за утечки, говорили источники CNN.

В тех же слитых материалах США содержалась «мрачная оценка» перспектив наступления украинской армии, согласно которой Киев сможет добиться только «скромных территориальных приобретений». Действия ВСУ не смогут переломить ход конфликта, у них скорее получится продвинуться и закрепиться на расстоянии в 30 км, что создаст плацдарм для будущих наступлений, рассказали Bloomberg европейские чиновники.

Кремль отмечал, что военные отслеживают заявления Запада относительно наступления Украины. Там также говорили, что слитые секретные документы США «достаточно интересные».

Британия оценила вероятность продолжения конфликта на Украине через год
Британия оценила вероятность продолжения конфликта на Украине через год

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