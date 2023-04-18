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Guardian узнала о подготовке Запада к ответу России на наступление ВСУ

The Guardian: западные лидеры готовятся к возможному ответу России на наступление ВСУ
Источники газеты сообщили, что на Западе готовятся к возможному ответу России на ожидаемое наступление ВСУ. По их словам, Британия уже пообещала Украине дополнительные вооружения из своих запасов «на черный день»
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Западные лидеры готовятся к тому, что президент России Владимир Путин применит «любые инструменты, которые у него остались», включая «ядерный шантаж» и кибератаки, в ответ на ожидаемое контрнаступление Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Газета напоминает, что на недавнем саммите G7 между лидерами «семерки» произошел обмен мнениями, в том числе о «будущих перспективах» прекращения конфликта на Украине. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тогда заявил, что в конечном итоге конфликт должен закончиться переговорами.

В то же время источники The Guardian отмечают, что единственным способом урегулирования конфликта может быть только вывод российских войск из Крыма и «предоставление Западом инструментов Киеву для завершения этой работы». Также собеседники издания сообщили, что Великобритания уже начала обещать Украине вооружение из своих запасов «на черный день».

О предстоящем контрнаступлении Украины западные и украинские лидеры сообщают уже несколько месяцев. 15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление начнется «уже в ближайшее время». Он отметил: «Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление»; цель ВСУ — достижение границ 1991 года.

В состав Украины в 1991 году входили Крым, Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% участников высказались за присоединение полуострова. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами после референдумов в сентябре 2022 года.

Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными. Представители российского руководства, в частности, неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма закрыт.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Более реалистичной целью они считают продвижение украинских войск на 30 км.

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В слитых документах американской разведки также содержится «мрачная оценка» перспектив наступления ВСУ. В Вашингтоне считают, что украинские военные смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений», писала The Washington Post. Издание отметило, что Россия укрепила свою оборону, а Украине не хватает боеприпасов.

Журнал Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы писал, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля.

В Кремле заявляли, что тщательно отслеживают все высказывания о контрнаступлении Киева. Российская сторона не раз говорила о готовности успешно противостоять ВСУ.

Guardian узнала о подготовке Запада к ответу России на наступление ВСУ
Guardian узнала о подготовке Запада к ответу России на наступление ВСУ

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Илья Пламенев Илья Пламенев
наступление Великобритания Военная операция на Украине Владимир Путин ВСУ ответные меры
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