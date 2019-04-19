Зеленский сравнил Порошенко с «волком в овечьей шкуре»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,23 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,47 63,46 EUR Нал. 72,67 71,62 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1244 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 301,20 -9,60 IMOEX 2 564,75 +0,15% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 13:04
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Политика, 19:54 Минздрав заявил о 17 пострадавших при пожаре на заводе в Татарстане Общество, 19:53 Зеленский сравнил Порошенко с «волком в овечьей шкуре» Политика, 19:47 Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять Путину Политика, 19:47 Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки перед дебатами Политика, 19:39 Как России стать лидером цифровой экономики Партнерский материал, 19:35 Порошенко назвал Зеленского мешком Политика, 19:30 Власти не выявили нарушений в правилах перевозки ручной клади «Победы» Бизнес, 19:29 Застройщиков апартаментов обяжут платить 1,2% от продаж в Фонд дольщиков Бизнес, 19:21 Бывший спортивный директор «Локомотива» прокомментировал интерес «МЮ» Спорт, 19:20 Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко Политика, 19:18 В Демпартии допустили возможность импичмента Трампа из-за доклада Мюллера Политика, 19:14 Помпео пообещал продолжить участие в переговорах с КНДР Политика, 19:11 Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале Стиль, 18:56
Выборы на Украине ,  
0 
Зеленский сравнил Порошенко с «волком в овечьей шкуре»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов со своим оппонентом, действующим лидером Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» заявил, что «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре». Трансляцию дискуссии ведет РБК.

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — сказал он.

Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция

По словам Зеленского, он не скрывался от военного призыва, никогда не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным в отличие от Порошенко, и не был в России с 2014 года.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что Зеленский, не «кот в мешке», а «мешок, в котором другие коты, включая олигархов» и все, что угрожает Украине. По словам действующего лидера, его оппонент не сможет противостоять российскому президенту Владимиру Путину.

Политика
Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

Дебаты на стадионе «Олимпийский» проходят в преддверии выборов, намеченных на 21 апреля. Ведущими дискуссии стали журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Перед началом дебатов оппоненты пожали друг другу руки.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
Материалы по теме
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять Путину
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
Политика
Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter