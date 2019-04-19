Зеленский сравнил Порошенко с «волком в овечьей шкуре»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов со своим оппонентом, действующим лидером Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» заявил, что «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре». Трансляцию дискуссии ведет РБК.

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — сказал он.

По словам Зеленского, он не скрывался от военного призыва, никогда не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным в отличие от Порошенко, и не был в России с 2014 года.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что Зеленский, не «кот в мешке», а «мешок, в котором другие коты, включая олигархов» и все, что угрожает Украине. По словам действующего лидера, его оппонент не сможет противостоять российскому президенту Владимиру Путину.