Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Заявление прозвучало в ходе дебатов на киевском стадионе «Олимпийский». Они проходят за два дня до второго тура выборов президента на Украине

Владимир Зеленский (Фото: RT на русском / YouTube )

Прямую трансляцию дебатов на стадионе с переводом можно посмотреть тут. Текстовую трансляцию дебатов на стадионе можно почитать тут.

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок. Об этом Зеленский заявил в своем приветственном слове в начале дебатов.

«Петр Алексеевич, я — результат ваших ошибок. Я пришел сломать эту систему», — сказал Зеленский.

Актер признался, что на прошлых президентских выборах в 2014 году голосовал за Порошенко. «Я тогда голосовал за Порошенко. Но я сделал ошибку. Мы сделали ошибку», — сказал он, уточнив, что ошибка заключалась в том, что «мы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого». «Поэтому я пришел сюда со своей командой. Я не политик, я, честно, не политик, а простой человек, который пришел побороть эту систему», — добавил он.