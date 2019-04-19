Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять Путину

Заявление прозвучало в ходе дебатов на киевском стадионе «Олимпийский». Дебаты проходят за два дня до второго тура выборов президента на Украине

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Прямую трансляцию дебатов на стадионе с переводом можно посмотреть тут. Текстовую трансляцию дебатов на стадионе можно почитать тут.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его оппонент по выборам актер Владимир Зеленский не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину. Об этом Порошенко заявил в ходе дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

«Это слабый глава государства. Он не сможет удержать государство, ударить Путина. Владимир [Зеленский] не хочет сдать Украину, у него нет желания вернуть Украину России. Но у Путина есть», — сказал Порошенко.

Глава украинского государства назвал своего оппонента по выборам «слабым кандидатом», у которого нет международного опыта. «Как собирается кандидат в президенты выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя ваши сторонники говорят, что вы уже прошли курс молодого бойца. Только пройти его надо было четыре года назад, когда вы прятались от повестки», — заметил Порошенко.

Зеленский в свою очередь ответил, что не скрывался от призыва, никогда не разговаривал с Путиным, в отличии от своего оппонента, и не был в России с 2014 года. «А что касается Верховного главнокомандующего, сейчас идет война. А вы задаете мне на вопросы, на которые вы должны ответить сами: почему же война до сих пор не закончилась», — сказал Зеленский.