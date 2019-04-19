Зеленский и Порошенко завершили дебаты фразами о войне и фейках

Зеленский и Порошенко завершили дебаты фразами о войне и фейках

Дебаты кандидатов в президенты Украины завершились. Владимир Зеленский в итоге пообещал сделать все, чтобы закончить войну в Донбассе. Порошенко — защитить страну от фейков и российского влияния, а также вернуть Крым и Донбасс

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: РИА Новости)

На киевском стадионе «Олимпийский» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В завершении дискуссии модератор отвел каждому из них заключительные 30 секунд.

Зеленский заявил, что у Порошенко в программе нет закона о госреформе, об ответственности чиновников. «Что касается войны, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Слава Украине!» — сказал Зеленский.

Порошенко заявил, что необходимо вернуть Крым и защитить Донбасс, а также защитить страну от фейков и российского влияния. «Мы продолжим наш путь вперед, потому что мы знаем, что делать. И я предлагаю закончить дебаты исполнением гимна!» — закончил свою речь Порошенко.

Дебаты между кандидатами продолжались около часа. В ходе них кандидаты критиковали друг друга. В частности, Порошенко заявил, что Зеленский является слабым кандидатом, не способным противостоять президенту России Владимиру Путину.