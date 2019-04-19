Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

19 апреля в Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Они состоялись на стадионе «Олимпийский». За час оппоненты успели выступить, задать друг другу вопросы и встать на колени. Как прошли дебаты — в фоторепортаже РБК

Для зрителей дебатов на главном стадионе страны распространили 60 тыс. билетов. Они закончились за сутки до мероприятия. По данным МВД, на стадион пришли 22 тыс. человек

Зрителям было запрещено проносить на стадион опасные предметы, еду и напитки. Многие пришли с государственными флагами, в желтом и голубом цветах были оформлены и сцены, подготовленные для каждого из кандидатов. Агитационной символики в оформлении сцен не было

В связи с проведением дебатов на самом стадионе и вокруг него были усилены меры безопасности

Стороны долго не могли договориться о дате проведения дебатов. Порошенко уже приезжал на стадион «Олимпийский» 14 апреля, куда звал и Зеленского, но в итоге выступал один

Несмотря на то что для каждого из кандидатов была подготовлена своя сцена, Петр Порошенко перешел на сторону стадиона, отведенную Владимиру Зеленскому. Оба кандидата выступали на одной сцене

В результате жеребьевки право выступить первым досталось Владимиру Зеленскому. «Я никогда не мог подумать, что я, простой мальчик с Кривого Рога, буду бороться за место президента с человеком, которого мы выбрали президентом Украины в 2014-м. Я тогда голосовал за Порошенко. Но я сделал ошибку. Мы сделали ошибку», — начал он

На трибунах в секторе Петра Порошенко находилось больше людей, а сторонники Зеленского вели себя более активно

В ходе дебатов кандидаты могли выступить и задать друг другу вопросы. Ведущие следили за соблюдением регламента. Тем не менее кандидаты не всегда находились за своими трибунами и иногда перебрасывались репликами, игнорируя микрофоны

В ходе одного из ответов на вопрос оппонента Владимир Зеленский заявил, что готов встать на колени: «Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте», — призвал он Порошенко. Зеленский встал на колени лицом к зрителям, Порошенко также встал на колени и поцеловал флаг Украины, который держали его сторонники

Жена Зеленского Елена, также находившаяся на сцене, по окончании дебатов заплакала и поцеловала мужа

Порошенко предложил завершить дебаты пением гимна