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Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж
19 апреля в Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Они состоялись на стадионе «Олимпийский». За час оппоненты успели выступить, задать друг другу вопросы и встать на колени. Как прошли дебаты — в фоторепортаже РБК
Фото: Анна Марченко / ТАСС

Для зрителей дебатов на главном стадионе страны распространили 60 тыс. билетов. Они закончились за сутки до мероприятия. По данным МВД, на стадион пришли 22 тыс. человек

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Зрителям было запрещено проносить на стадион опасные предметы, еду и напитки. Многие пришли с государственными флагами, в желтом и голубом цветах были оформлены и сцены, подготовленные для каждого из кандидатов. Агитационной символики в оформлении сцен не было

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
В связи с проведением дебатов на самом стадионе и вокруг него были усилены меры безопасности
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Стороны долго не могли договориться о дате проведения дебатов. Порошенко уже приезжал на стадион «Олимпийский» 14 апреля, куда звал и Зеленского, но в итоге выступал один
Фото: Сергей Долженко / EPA

Несмотря на то что для каждого из кандидатов была подготовлена своя сцена, Петр Порошенко перешел на сторону стадиона, отведенную Владимиру Зеленскому. Оба кандидата выступали на одной сцене

Фото: Сергей Гриц / AP
В результате жеребьевки право выступить первым досталось Владимиру Зеленскому. «Я никогда не мог подумать, что я, простой мальчик с Кривого Рога, буду бороться за место президента с человеком, которого мы выбрали президентом Украины в 2014-м. Я тогда голосовал за Порошенко. Но я сделал ошибку. Мы сделали ошибку», — начал он
Фото: Вадим Хирда / AP
На трибунах в секторе Петра Порошенко находилось больше людей, а сторонники Зеленского вели себя более активно
Фото: Вадим Хирда / AP
В ходе дебатов кандидаты могли выступить и задать друг другу вопросы. Ведущие следили за соблюдением регламента. Тем не менее кандидаты не всегда находились за своими трибунами и иногда перебрасывались репликами, игнорируя микрофоны
Фото: Степан Франко / EPA
В ходе одного из ответов на вопрос оппонента Владимир Зеленский заявил, что готов встать на колени: «Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте», — призвал он Порошенко. Зеленский встал на колени лицом к зрителям, Порошенко также встал на колени и поцеловал флаг Украины, который держали его сторонники
Фото: Вадим Хирда / AP
Жена Зеленского Елена, также находившаяся на сцене, по окончании дебатов заплакала и поцеловала мужа
Фото: Сергей Гриц / AP
Порошенко предложил завершить дебаты пением гимна
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Дебаты продлились один час в соответствии с регламентом

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, выборы на Украине, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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