США попросили все страны заблокировать полеты авиации России в Венесуэлу

Госдеп поставил в пример решение Мальты, которая не разрешила пролет двух российских самолетов через свое воздушное пространство

Аэропорт в Каракасе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу. Об этом в Twitter написала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку диктатора Мадуро со стороны Кремля», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 4 апреля Москва через посольство на Мальте заблаговременно запросила разрешение на пролет через воздушное пространство этой страны двух самолетов, которые перевозят грузы и пассажиров в Венесуэлу, сообщает «РИА Новости». Власти Мальты в этом отказали, отметила Захарова.

В марте Россия направила в Венесуэлу два транспортных самолета с российскими военными. Данный шаг привел к усилению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы. В Москве заявили, что это не военнослужащие, а российские военные специалисты, которым предстоит заниматься обслуживанием поставленной в Венесуэлу военной техники, и они пробудут там столько, сколько потребуется властям республики.