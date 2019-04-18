Мадуро назвал «абсолютно аморальными» санкции США против Венесуэлы

Ограничительные меры, которые США ввели в отношении Центробанка Венесуэлы, направлены на то, чтобы оказать давление на действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом лидер Венесуэлы объявил в ходе телевизионного выступления, передает El Observador.

«Сегодня они [США] снова приняли комплекс односторонних санкций, абсолютно незаконных и аморальных, против такого священного учреждения как Центральный банк Венесуэлы», — заявил он.

При этом Мадуро убежден, что санкции добавят Венесуэле «больше сил».

О том, что США ввели ограничительные меры в отношении Центробанка Венесуэлы, накануне объявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он пояснил, что Вашингтон ограничивает регулятору доступ к долларам США.