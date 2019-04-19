Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафа

Антон Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы выплатили платеж по долгу. Сделали они это с опозданием, но последствий для Каракаса все же не будет

Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — сказал он (цитата по ТАСС).

Несмотря на опоздание, финансовых последствий для Венесуэлы не будет, поскольку Каракас выполнил условие перевести деньги до конца апреля.

3 апреля Силуанов рассказывал , что к тому моменту платеж еще не поступил. Он отмечал, что для исправления ситуации у Каракаса есть месяц.

​​В январе 2019 года замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что в марте Венесуэла должна выплатить России более $100 млн по кредиту в $3 млрд, однако с проведением платежа могут возникнуть трудности. Объяснялись они ситуацией, которая сложилась в южноамериканской стране. Тогда глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя законным президентом Венесуэлы, а страны Запада объявили нелегитимным Николаса Мадуро. Вслед за этим последовали санкции со стороны США, направленные на экономическую блокаду режима в Каракасе.