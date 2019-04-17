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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Вашингтон новыми санкциями против Центробанка Венесуэлы послал сигнал России. Советник президента США Джон Болтон заявил, что это предупреждение Москве и другим странам, оказывающим поддержку правительству Николаса Мадуро
Джон Болтон (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Новые санкции против Венесуэлы, которые затронули Центральный банк страны, являются предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию», которые предоставляют свой военный потенциал для поддержки правительства Николаса Мадуро. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что присутствие российских военных в Венесуэле Вашингтон расценивает как провокацию, которая угрожает безопасности в регионе.

Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США. «Мы не бросаем спасательных кругов диктаторам. Мы забираем их», — сказал Болтон.

В прошлом месяце Россия направила в Венесуэлу два транспортных самолета с российскими военными. Данный шаг привело к усилению напряженности в отношениях России и США. В конце марта Трамп заявил, что России «нужно убраться» из Венесуэлы, а вице-президент Майк Пенс назвал этот шаг «нежелательной провокацией». В российском МИДе заявили, что это не военнослужащие, а российские военные специалисты, которым предстоит заниматься обслуживанием поставленной в Венесуэлу военной техники.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Венесуэла, Джон Болтон, санкции
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