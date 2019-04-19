СМИ узнали о передаче Россией предложения США о недопуске ядерной войны

Москва еще в октябре 2018 года предложила Вашингтону на высшем уровне подтвердить недопустимость ядерной войны и укрепить стратегическую стабильность. В США пока не ответили на это предложение России

Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М» (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ», которая изучила документ.

В подготовленном Москвой проекте совместного заявления говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Также в заявлении предлагается принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированного или случайного применения ядерного вооружения.

Документ был передан Вашингтону еще в октябре прошлого года, однако ответа до сих пор не последовало.

Пресс-секретарь американского посольства в России Андреа Калан сообщила газете, что Вашингтон по-прежнему привержены «эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров». Она подчеркнула, что США готовы сесть за стол переговоров с Россией и обсудить контроль над вооружениями.