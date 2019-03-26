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Курс доллара на 26 марта
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В Калифорнии военные испытали две ракеты
Запуск двух ракет был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. По данным источников Bloomberg, ракеты являются частью системы ПРО, направленной для отражений атак со стороны КНДР или Ирана
Фото: U.S. Air Force / Reuters

Ракетные испытания прошли на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния 25 марта. Информацию о пуске подтвердила телеканалу ABC пресс-секретарь базы, сказав, что более подробную информацию позднее выпустит Пентагон. По словам очевидцев, военные запустили две ракеты.

Представитель базы Майкл Стоунчифер также подтвердил газете San Luis Obispo Tribune проведение ракетных испытаний. Очевидцы отмечают, что пуск произошел около 10:30 по местному времени (20:30 мск). В мартовском бюджете Министерства обороны США указывалось, что ракетные испытания пройдут на базе Ванденберг.

Накануне о ракетном пуске сообщали Bloomberg три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, это будет самым сложным испытанием для армии США, которое должно будет оценить способность военных сбить вражескую ракету, запущенную из КНДР или Ирана.

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Пентагон запустит две ракеты с новейшими боеголовками, разработанными компанией Raytheon, утверждали источники агентства. Первая ракета поразит учебную цель, имитирующую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Вторая будет использовать свои датчики для обнаружения второй МБР и ее поражения.

Запущенные ракеты являются частью противоракетной системы, находящейся в Калифорнии и Аляске, ее стоимость составляет $36 млрд. В планах Пентагона на 2020 финансовый год — запросить $9,4 млрд из бюджета, в том числе $1,4 млрд — на наземный сегмент противоракетной системы.

В случае успеха первого летного испытания системы она продемонстрирует «фундаментальный и крайне важный аспект того», как поведет себя система при попытке нападения на США, заявила Bloomberg представитель Счетной палате США Кристина Чэплэйн.
Автор: Григорий Дубов
Теги: система ПРО, Калифорния, Пентагон, КНДР, Иран ..., межконтинентальные баллистические ракеты
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