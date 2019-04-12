Эксперты посоветовали США налаживать отношения с Россией методами 1980-х

Сложившиеся между Москвой и Вашингтоном отношения, по мнению бывших госсекретаря, министра обороны и сенатора, грозят миру ядерным конфликтом. Чтобы избежать его, они посоветовали властям США использовать методы 1980-х годов

Фото: Al Drago / Bloomberg

США должны возобновить взаимодействие с Россией, чтобы гарантировать, что ядерное оружие больше не будет распространяться и никогда не станет использоваться. Такое мнение в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ) выразили бывший госсекретарь США ​Джордж Шульц (эту должность он занимал в 1982-1989 годах), экс-министр обороны Уильям Перри (на этом посту он работал в 1994-1997 годах) и Сэм Нанн, который с 1972 по 1997 год был членом Сената от штата Джорджия.

Их статья была опубликована в разделе «Мнения» на сайте издания 10 апреля под заголовком «Угроза ядерной войны все еще с нами». Материал иллюстрирует изображение российского ракетного комплекса «Тополь-М» с межконтинентальной баллистической ракетой на параде Победы в Москве в 2017 году.

«США, их союзники и Россия оказались подвержены опасному политическому параличу, который может привести — скорее всего, по ошибке или просчету — к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», — уверены авторы статьи. Чтобы уйти от подобной опасности американская политика, по их мнению, «нуждается в смелых изменениях», которые должны «поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией».

«В противном случае наши страны могут вскоре оказаться в ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном, чем холодная война», — предупредили Шульц, Перри и Нанн.

Политика сдерживания, по их мнению, защитить мир от ядерной ошибки или «ядерного терроризма» не сможет. «И то, и другое становится более вероятным, когда между Вашингтоном и Москвой нет устойчивого содержательного диалога», — подчеркнули авторы материала, заметив также, что «риски растут в связи с увеличением вероятности, что на ядерные системы предупреждения и командования и контроля [одной из сторон конфликта] могут быть направлены кибератаки».