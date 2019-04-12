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Эксперты посоветовали США налаживать отношения с Россией методами 1980-х
Сложившиеся между Москвой и Вашингтоном отношения, по мнению бывших госсекретаря, министра обороны и сенатора, грозят миру ядерным конфликтом. Чтобы избежать его, они посоветовали властям США использовать методы 1980-х годов
Фото: Al Drago / Bloomberg

США должны возобновить взаимодействие с Россией, чтобы гарантировать, что ядерное оружие больше не будет распространяться и никогда не станет использоваться. Такое мнение в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ) выразили бывший госсекретарь США ​Джордж Шульц (эту должность он занимал в 1982-1989 годах), экс-министр обороны Уильям Перри (на этом посту он работал в 1994-1997 годах) и Сэм Нанн, который с 1972 по 1997 год был членом Сената от штата Джорджия.

Их статья была опубликована в разделе «Мнения» на сайте издания 10 апреля под заголовком «Угроза ядерной войны все еще с нами». Материал иллюстрирует изображение российского ракетного комплекса «Тополь-М» с межконтинентальной баллистической ракетой на параде Победы в Москве в 2017 году.

«США, их союзники и Россия оказались подвержены опасному политическому параличу, который может привести — скорее всего, по ошибке или просчету — к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», — уверены авторы статьи. Чтобы уйти от подобной опасности американская политика, по их мнению, «нуждается в смелых изменениях», которые должны «поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией».

«В противном случае наши страны могут вскоре оказаться в ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном, чем холодная война», — предупредили Шульц, Перри и Нанн.

Политика сдерживания, по их мнению, защитить мир от ядерной ошибки или «ядерного терроризма» не сможет. «И то, и другое становится более вероятным, когда между Вашингтоном и Москвой нет устойчивого содержательного диалога», — подчеркнули авторы материала, заметив также, что «риски растут в связи с увеличением вероятности, что на ядерные системы предупреждения и командования и контроля [одной из сторон конфликта] могут быть направлены кибератаки».

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Во избежание такой конфронтации специалисты посоветовали американским властям пересмотреть свою «неблагополучную политику в отношении России». «Путь к налаживанию диалога должен проложить Конгресс», — считают авторы материала. В частности, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл, как и в 1980-х годах, должны созвать новую двухпартийную контактную группу для работы над укреплением НАТО и возобновлением диалога с Россией. Прежде подобная модель ​и политический курс помогли положить конец холодной войне, напомнили специалисты.

Помимо этого, по их мнению, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны подписать совместную декларацию, «подтверждающую, что в ядерной войне не может быть победителя и что такое противостояние никогда не должно начаться». Это, полагают эксперты, «обновит заявление Рональда ​Рейгана и Михаила Горбачева 1985 года».

В совместном заявлении Путина и Трампа должно быть четко указано, что, несмотря на нынешнюю напряженность, лидеры двух стран, обладающих более чем 90% запасов мирового ядерного оружия, признают свою ответственность за совместную работу по предотвращению катастрофы, говорится в статье.

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Кроме того, США и Россия, уверены эксперты, должны обсудить «широкий круг вопросов по стратегической стабильности». Среди них — возможность «увеличения времени для принятия лидерами государств решений в период глобальной дестабилизации и появления новых военных технологий», полагают авторы материала.

Также Россия и США, предлагают авторы статьи, в ближайшие пять-десять лет «должны выработать общее видение более стабильной архитектуры безопасности и определить инструменты и политические инициативы, необходимые для достижения этой цели».

Усилия для достижения подобных результатов «должны начаться уже сейчас», подчеркнули Шульц, Перри и Нанн. «Нет времени ждать новой администрации США, нового лидера в Кремле или постепенного разрешения текущих международных споров, — уверены они. — Риски слишком велики, чтобы откладывать реализацию жизненно важных интересов Америки».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, Москва, ядерное оружие
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