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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Пентагон попросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия
Еще $3,7 млрд военные хотят потратить на создание новых беспилотников. Всего Трамп запросил на нацбезопасность $750 млрд, почти все эти деньги в случае согласования такого бюджета получит Министерство обороны
Фото: Sgt. Eric D. Warren / Reuters

Министерство обороны США опубликовало пояснения к запрашиваемому ведомством бюджету на 2020 финансовый год (исчисляется с 1 октября 2019 года). Общие параметры проекта документа накануне раскрыл Белый дом.

Как указывают в Минобороны, президент Дональд Трамп запросил у конгресса $750 млрд на национальную безопасность, из них $718,3 млрд предназначены Пентагону.

В специально подготовленной презентации военные указывают, что после окончания холодной войны установился период военного превосходства США, однако с тех пор в Соединенных Штатах наблюдались «разрушительные тенденции» в готовности к ответу на угрозы. Как считают в Пентагоне, эти тенденции были вызваны нестабильностью бюджета, растянувшейся на десятилетия кампанией против экстремизма и отсутствием сфокусированного стратегического видения.

«Китай и Россия начали разрабатывать военные потенциалы с целью <…> подорвать влияние США», — считают военные.

В частности, $2,6 млрд Пентагон планирует направить на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить, поясняет в другом сообщении ведомство. Еще $3,7 млрд военные хотят потратить на разработку беспилотных аппаратов, которые «повысят свободу маневрирования и летальность». В числе инновационных проектов Пентагон также называет системы, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, — они предназначены для Объединенного центра искусственного интеллекта (JAIC, внедряет соответствующие технологии в сфере военной деятельности). На эти проекты военные просят $2,6 млрд.

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На модернизацию воздушной техники Пентагон запрашивает $57,7 млрд, морской — $34,7 млрд, наземной — $14,6 млрд, прочей (включая стратегическое оружие и средства ПРО) — $31 млрд. Как указывается в презентации, Пентагон запрашивает крупнейшие за более чем 20 лет средства на строительство кораблей. На оборонные нужды в сфере космоса потребуется $14,1 млрд, в киберпространстве — $9,6 млрд.

Зарплаты военным Пентагон хочет повысить на 3,1%. В презентации это называется самым большим увеличением за десять лет.

«Долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией — основные приоритеты министерства. Так как они представляют масштабные угрозы безопасности и процветанию США сегодня и масштаб этих угроз может вырасти в будущем, требуется увеличение инвестиций [в сферу обороны]», — объясняет ведомство.

Как ранее писал РБК, общий объем расходов предложенного администрацией Дональда Трампа бюджета вырастет до $4,74 трлн, из них $500 млн пойдут на противодействие влиянию России в Европе и Азии. Одновременно с ростом расходов Пентагона на 5% администрация предлагает сократить объем бюджетных денег на нужды Госдепа и Агентства по международному развитию (на 23% по сравнению с прогнозом, заложенным в прошлогоднем бюджете).

Процесс принятия нового бюджета выглядит следующим образом. Администрация США, федеральные министерства и агентства направляют в конгресс свои предложения по планируемым расходам. Затем эти запросы рассматривают в палате представителей и в конгрессе. Далее бюджетные законы ложатся на подпись президенту. Однако парламентарии могут не согласиться с предложениями президента или других ведомств — в случае если согласование затянется, это может привести к приостановке работы органов власти из-за отсутствия финансирования.​ Это произошло в конце 2018 года — начале 2019-го.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: гиперзвуковая ракета, Пентагон, Минобороны США
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