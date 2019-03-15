В Пентагоне выступили против отказа от права нанести ядерный удар первыми

Из-за потенциальной угрозы удара со стороны США соперникам тяжелее принимать решения, считает глава объединенного комитета начальников штабов. Он добавил, что кибероружие, по его мнению, не сможет заменить ядерную триаду

Фото: Susan Walsh / AP

В ходе заседания в сенате США председателя объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда спросили о его мнении о праве Вашингтона нанести ядерный удар первыми. Заседание транслировалось на сайте комитета сената по вооруженным силам.

«Мне кажется, что наша текущая политика (в области обороны, которая допускает такое право. — РБК) осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс», — заявил Данфорд.

«Я также могу вообразить несколько ситуаций в будущем, при которых мы не захотим, чтобы у президента не было такой возможности» — сказал он, добавив, что подробности он готов изложить только на закрытом заседании.

Следующий вопрос касался того, согласен ли Данфорд с мнением, что сейчас у США достаточно неядерных способов сдерживания противников, в частности, в области киберпространства.

«Сенатор, я не считаю, что возможности в киберпространстве могут подменить ядерный потенциал. Нам надо сохранять безопасный, но эффективный потенциал ядерного сдерживания», — ответил генерал. Проработав в нескольких администрациях, Данфорд не раз был участником дискуссий об эффективных способах сдерживания. Каждый раз, сказал он сенаторам, все приходили к выводу, что текущая конфигурация ядерной триады (МБР, подводные лодки и стратегическая авиация. — РБК) позволяет наиболее эффективно предотвратить ядерную войну.