Пентагон объявил о создании системы выявления пусков гиперзвуковых ракет

Она будет состоять из космических сенсоров, которое позволят обнаружить и отследить полет гиперзвуковой ракеты противника, заявил замглавы Пентагона Джон Руд. США планируют создать такую систему к 2024 году

Комплекс ПРО США Aegis (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

США намерены в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет, сообщил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд. Трансляция слушаний опубликована на сайте комитета

«В первую очередь мы хотим иметь возможность выявлять и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите дешевых сенсоров. Мы надеемся, что сможем начать размещать их на орбите уже через три года», — сказал Руд.

По его словам, потенциальные противники США разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенной скоростью, дальностью, точностью и летальностью. Кроме того, Россия и Китай заняты созданием гиперзвукового оружия, которое маневрирует по сложной траекторий и его труднее отследить и ликвидировать.

Оборона США является первоочередной задачей государства, отметил Руд, рассказав, что на Аляске Пентагон разместил дополнительные 20 установок противоракетной обороны (всего их 64 в этом районе). Также он указал на необходимость размещения новых радаров на Гавайях и создания глобальной системы наблюдения для защиты от крылатых ракет противника.