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Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Пентагон объявил о создании системы выявления пусков гиперзвуковых ракет
Она будет состоять из космических сенсоров, которое позволят обнаружить и отследить полет гиперзвуковой ракеты противника, заявил замглавы Пентагона Джон Руд. США планируют создать такую систему к 2024 году
Комплекс ПРО США Aegis (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

США намерены в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет, сообщил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд. Трансляция слушаний опубликована на сайте комитета

«В первую очередь мы хотим иметь возможность выявлять и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите дешевых сенсоров. Мы надеемся, что сможем начать размещать их на орбите уже через три года», — сказал Руд.

По его словам, потенциальные противники США разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенной скоростью, дальностью, точностью и летальностью. Кроме того, Россия и Китай заняты созданием гиперзвукового оружия, которое маневрирует по сложной траекторий и его труднее отследить и ликвидировать.

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Оборона США является первоочередной задачей государства, отметил Руд, рассказав, что на Аляске Пентагон разместил дополнительные 20 установок противоракетной обороны (всего их 64 в этом районе). Также он указал на необходимость размещения новых радаров на Гавайях и создания глобальной системы наблюдения для защиты от крылатых ракет противника.

Для усиления противоракетной обороны США для комплексов ПРО Aegis Пентагон закупит ракеты SM-3 Block IA и Block IIA, а также радары Spy-6. Помимо совершенствования устаревших систем ПРО, США будут использовать передовые технологии для защиты от возникающих угроз. В их число входит тестирование ракет SM-3 Black IIA против гиперзвукового оружия.

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В середине марта американская разведка сообщала о подготовке Россией к испытаниям почти 20 гиперзвуковых комплексов «Кинжал», об этом узнал телеканал CNBC. Российские военные уже трижды отчитывались об испытании этих ракет, по данным CNBC, они должны поступить на вооружение армии России к 2020 году.

После приостановки США и России участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), президент Владимир Путин поручил Минобороны создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковым вооружением. Он должен быть разработан в 2019-2020 годах, отмечал министр обороны Сергей Шойгу. В Пентагоне в середине марта запрашивали $2,6 млрд из бюджета на создание гиперзвукового оружия, которое будет трудно обнаружить противнику.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Пентагон, гиперзвуковая ракета, Оружие
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