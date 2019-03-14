В Пентагоне допустили применение Россией ядерного оружия против соседей

Генерал Кёртис Скапарротти считает, что Россия может применить ядерное вооружение против «слабых соседей», чтобы опередить США, которые попытаются помешать Москве. Он назвал такой метод «частью российской доктрины»

Кёртис Скапарротти (Фото: Alex Edelman / Zuma / ТАСС)

Российские военные изучают возможность применения ядерного оружия, это является «частью российской доктрины и способа ведения войны». Об этом комитету палаты представителей США по вооруженным силам заявил командующий американскими силами на европейском континенте (EUCOM) и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти, передает Voice of America.

В Пентагоне считают, что Россия может использовать ядерное оружие в ограниченных военных конфликтах для «быстрых побед над более слабыми соседями», прежде чем в конфликт смогут вмешаться войска США. «Эскалация с целью доминирования — вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого», — рассказал генерал.

По словам Скапарротти, Россия располагает 2 тыс. оружейных систем нестратегического ядерного оружия, которые «поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта».

Его позицию поддержала и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Кэтрин Уилбарджер. По ее словам, модернизация вооруженных сил России и Китая «в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся», позволяют Москве и Пекину «использовать то, что обычно называют сценарием свершившегося факта».