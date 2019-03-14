В Пентагоне допустили применение Россией ядерного оружия против соседей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,55 0,15 EUR Бирж. 74,07 -0,04 Brent 67,24 -0,06% USD Нал. 66,21 64,97 EUR Нал. 75,03 73,48 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1300 -0,0030 BTC/USD Бирж. 3 948,50 -0,70 IMOEX 2 457,79 -0,52% RTSI 1 181,96 -0,60% DJIA 25 712,02 0,04% Nasdaq 7 643,19 0%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+26,46%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+26,46%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Лига Европы по футболу. «Краснодар» — «Валенсия». Онлайн Спорт, 20:55 В Пентагоне допустили применение Россией ядерного оружия против соседей Политика, 20:41 Мультфильм «Королевский корги» получил прокатное удостоверение Общество, 20:27 Медведев снял с должности куратора воздушных перевозок в Росавиации Общество, 20:16 В YouTube заблокировали канал кандидата в президенты Украины Зеленского Политика, 20:06 Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону Спорт, 20:05 Эксперты нашли уязвимости на сайте Fila Технологии и медиа, 19:59 Глава Европарламента извинился за хвалебные слова о Муссолини Политика, 19:51 Матвиенко оценила мемы россиян про законы о фейках и оскорблении власти Политика, 19:33 Российские бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Черного моря Политика, 19:30 Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX Общество, 19:26 Глава СПЧ предложил ввести институт приемных семей для пожилых бездомных Общество, 19:23 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 19:15 Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах Бизнес, 19:12
Политика ,  
0 
В Пентагоне допустили применение Россией ядерного оружия против соседей
Генерал Кёртис Скапарротти считает, что Россия может применить ядерное вооружение против «слабых соседей», чтобы опередить США, которые попытаются помешать Москве. Он назвал такой метод «частью российской доктрины»
Кёртис Скапарротти (Фото: Alex Edelman / Zuma / ТАСС)

Российские военные изучают возможность применения ядерного оружия, это является «частью российской доктрины и способа ведения войны». Об этом комитету палаты представителей США по вооруженным силам заявил командующий американскими силами на европейском континенте (EUCOM) и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти, передает Voice of America.

В Пентагоне считают, что Россия может использовать ядерное оружие в ограниченных военных конфликтах для «быстрых побед над более слабыми соседями», прежде чем в конфликт смогут вмешаться войска США. «Эскалация с целью доминирования — вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого», — рассказал генерал.

По словам Скапарротти, Россия располагает 2 тыс. оружейных систем нестратегического ядерного оружия, которые «поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта».

Его позицию поддержала и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Кэтрин Уилбарджер. По ее словам, модернизация вооруженных сил России и Китая «в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся», позволяют Москве и Пекину «использовать то, что обычно называют сценарием свершившегося факта».

Политика
В конгрессе США предложили не тратить бюджет на запрещенные ДРСМД ракеты

Если он все-таки будет использован, то США придется участвовать в эскалации конфликта, «что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными державами», подчеркнула Уилбарджер.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. Россия использует его только в том случае, если возникнут угрозы существованию страны, отмечал дипломат. «В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против России», — добавил он.

Рост риска применения Москвой ядерного оружия с​вязан с действиями США, говорил в феврале глава российского МИДа Сергей Лавров. По словам министра, речь идет о наступлении новой эпохи, когда Вашингтон «взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями» и создает ядерные боеприпасы малой мощности. Это, по его словам, понизит порог применения ядерного оружия.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Пентагон, ядерное оружие, Москва
Материалы по теме
В Пентагоне обновили военные планы из-за действий России в Арктике
Политика
В Пентагоне похвалили военную модернизацию в России
Политика
Пентагон попросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter