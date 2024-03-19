Уоллес объяснил, зачем нужны дискуссии об отправке войск на Украину

Лондон должен допускать отправку армии на Украину, чтобы «заставить гадать противника» о своих планах, ведь двусмысленность — часть сдерживания, уверен экс-министр обороны Уоллес. Москва предупреждала об опасности таких инициатив

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритании не стоит исключать возможность отправки собственных вооруженных сил на Украину в будущем, заявил бывший министр обороны королевства Бен Уоллес, передает Daily Mail.

«Мы должны использовать эту фразу: «Мы не можем этого исключать». Я имею в виду, частью сдерживания является двусмысленность <...> заставляя противника гадать о том, как далеко мы зайдем и что будем делать», — пояснил он.

Уоллес отметил, что российский президент делает это «мастерски — он заставляет всех гадать». Экс-министр призвал не отсекать сразу все варианты, чтобы тоже заставить людей предполагать.

Бывший министр призвал тратить на оборону 3% от ВВП. «Нам необходимо устанавливать наши расходы на оборону не с точки зрения того, когда позволяют экономические условия, какова политика премьер-министра и правительства, а с точки зрения того, когда того требуют [возникающие] угрозы», — подчеркнул Уоллес.

Сейчас Великобритания направляет на оборону более 2% от ВВП, правительство ставит перед собой долгосрочную задачу по увеличению трат до 2,5%. Нынешний министр обороны Грант Шэппс уже призвал поставить более амбициозную цель — 3%. «Мы живем в более опасном мире, и Путин находится на передовой и добивается успехов», — объяснил он.

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Дискуссия об отправке западных вооруженных сил на Украину началась после слов французского президента Эмманюэля Макрона, заявившего в феврале, что такой вариант не следует исключать. Спустя несколько недель он также не исключил, что Франция могла бы провести наземную операцию против российских войск, если потребуется.

Премьер Великобритании Риши Сунак прежде опровергал, что Лондон мог бы присоединиться к этой инициативе. «Британские солдаты не будут отправлены воевать в нынешнем конфликте», — пообещал он прошлой осенью. При этом Великобритания уже имеет «небольшое количество» солдат на Украине.

Кремль назвал идею об отправке войск «опасной линией» и указывал, что такие планы могут иметь «очень нежелательные последствия». По словам Путина, Москва отнесется к западным войскам как к интервентам.