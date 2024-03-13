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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, в отношении каких стран не будет «красных линий»

Путин: у России не будет красных линий в отношении тех, у кого их нет к России
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин предупредил о зеркальной реакции России на отмену в ее отношении красных линий. По его мнению, ужесточить политику призывают страны, которые не почувствуют последствий таких действий

Россия не будет иметь никаких красных линий в отношении тех государств, которые заявляют, что не имеют собственных красных линий в отношении России, заявил президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости».

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — сказал он.

Путин заверил, что в России уважительно относятся к небольшим европейским странам. Однако те из них, что призывают «ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее», не почувствуют последствия таких заявлений, и они это осознают.

«А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно», — подчеркнул Путин.

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Стефан Сежурне (второй слева)

Тезис об отмене красных линий прозвучал на фоне обсуждения инициативы отправки западных вооруженных сил на Украину. «Начав говорить [об отправке войск], мы упраздняем красные линии, которые наложили на себя», — сказал в середине марта глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ситуацию, при которой Запад введет на Украину войска, в конце февраля не исключил французский президент Эмманюэль Макрон. Он пояснил, что конкретных планов нет, но ко всему следует быть готовыми. США, страны Западной Европы и руководство НАТО заверили, что не будут посылать военнослужащих.

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Некоторые страны НАТО уже отправили военнослужащих на территорию Украины, указывал польский МИД. Присутствие «небольшого количества» военных признавала и Великобритания.

«Это опасная линия» с потенциально «очень нежелательными последствиями», оценили в Кремле. Конфликт России и альянса в случае отправки военных будет неизбежен, считает представитель президента Дмитрий Песков.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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