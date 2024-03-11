Песков назвал опасными планы по созданию альянса для отправки войск на Украину

Кремль оценил план создания альянса в НАТО для отправки войск на Украину

Планы по созданию альянса стран, готовых к отправке войск на Украину, — «опасная линия на нагнетание напряженности», заявили в Кремле. Ранее о такой инициативе Франции писала Politico, идею поддержала Прибалтика

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Расширение дискуссии о возможности отправки западных войск на Украину и планы Франции о создании альянса стран, готовых к такому сценарию, — «прямая линия на нагнетание напряженности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это опасная линия», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС). По его словам, подобные планы «потенциально могут иметь очень нежелательные последствия». Песков также добавил, что в Москве следят за развитием этой дискуссии.

9 марта Politico сообщила о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Обсуждение возможности отправки западных войск на Украину активизировалось после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. 27 февраля в ходе выступления по итогам саммита в Париже тот не исключил такой вариант в будущем, но подчеркнул отсутствие консенсуса по этому вопросу среди союзников. Позднее французский лидер уточнил , что сейчас подобные планы не рассматриваются. В правительстве Франции, в свою очередь, объяснили , что в случае отправки военного контингента на Украину обязанностями того стали бы охрана границ, противовоздушная оборона и проведение инструктажей.

Ряд западных стран, в том числе Германия и Великобритания, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии таких планов. Некоторые государства в то же время призвали продолжить обсуждение этой возможности. В частности, президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать «новые пути» в помощи Украине.

В Кремле ранее сочли неизбежным конфликт России и НАТО в случае появления контингента альянса на Украине. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в рядах ВСУ уже есть кадровые военнослужащие из Великобритании и Франции.