Путин заявил, что ФСБ нужно оказывать поддержку компаниям под санкциями
ФСБ необходимо оказывать поддержку развивающимся компаниям в России, которые сталкиваются с санкциями и «враждебными действиями», сказал президент Владимир Путин на коллегии спецслужбы, передают «РИА Новости».
Нужно «оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия, им создаваемые, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб».
Глава государства сказал, что ФСБ в координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы.
«Да, они создают нам временные проблемы. Сейчас с утра разговаривал с членами правительства по большим проектам, которые мы осуществляем в режиме дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов», — уточнил глава государства.
В начале марта 2022 года в ответ на введение масштабных западных санкций против России правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. В список вошли в том числе и США, Великобритания, страны ЕС, Канада, Австралия, Тайвань, Швейцария, Норвегия.
Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья из страны по перечням. Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран стала одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Она может отказать в разрешении или выдать его с ограничениями. В июле президент продлил действие ответных мер до конца 2025 года.
В начале февраля ЕС раскритиковал правительства стран — членов блока за то, что часть запрещенных к экспорту товаров попадает в Россию. По подсчетам Еврокомиссии, экспорт санкционных товаров из ЕС в страны, которые не входят в блок, вырос с начала военной операции с €3 млрд до €5,6 млрд к середине 2023 года.
Последний, 13-й пакет санкций ЕС ввел в конце февраля. Под ограничения тогда попали в том числе и компании из Китая, Индии, Турции. 12 марта 2024 года Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных ЕС.
Россия называет санкции незаконными и неэффективными, однако признает, что они сохранятся надолго. Российские власти считают, что меры вредят самим странам Запада. В Кремле отмечали, что российские компании «научились защищаться от рисков».
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