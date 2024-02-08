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Война санкций ,  
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Еврокомиссия раскритиковала лидеров ЕС из-за поставок санкционки в Россию

Politico узнал о недовольстве ЕС из-за попадания санкционных товаров в Россию
Сюжет
Война санкций
ЕК раскритиковала правительства стран — членов Евросоюза из-за того, что запрещенные к экспорту товары продолжают попадать в Россию. Комиссия предупредила о необходимости «немедленных, согласованных и решительных действий»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Евросоюз раскритиковал правительства стран — членов объединения за попадание запрещенных к экспорту товаров в Россию, пишет Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии (ЕК).

В документе говорится, что экспорт санкционных товаров из ЕС в страны, не входящие в Союз, вырос с начала военной операции на Украине. До нее он составлял €3 млрд, к середине 2023 года объем увеличился до €5,6 млрд.

ЕК предупредила правительства о необходимости «немедленных, согласованных и решительных действий». В руководстве Евросоюза пообещали предоставить подробный отчет о том, как компании уклоняются от санкций, и предупредили о встрече с представителями государств — членов объединения в апреле для «оценки принятых мер».

За соблюдение санкций отвечают правительства стран, входящих в Евросоюз, их контролирует ЕК, отмечает Politico. В настоящий момент в ЕС обсуждают создание собственного органа, который будет следить за выполнением санкций, рассказал изданию чиновник, близкий к переговорам.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В декабре в Великобритании сообщили о планах учредить Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) — подразделение, которое будет контролировать, как компании соблюдают ограничительные меры, введенные в том числе против России. Financial Times (FT) со ссылкой на британский Минфин писала, что в мае 2023 года более 120 британских компаний добровольно сообщили властям, что не соблюдают антироссийские санкции.

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России в декабре. В него вошло в том числе ограничение на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Кроме того, были введены экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку.

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К 24 февраля ЕС планирует представить 13-й пакет ограничений против России.

Москва называет санкции незаконными и неэффективными, однако признает, что ограничения сохранятся надолго. По мнению российских властей, меры вредят самим западным странам. В Кремле отмечали, что российские компании «научились защищаться от рисков».

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София Земляных
Евросоюз Еврокомиссия Россия санкции обход санкций
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