Путин продлил действие ответных мер на санкции до конца 2025 года

Владимир Путин продлил действие указа об ответе на санкции до 31 декабря 2025 года

Путин продлил запрет на вывоз и ввоз продукции и сырья в недружественные страны до 31 декабря 2025 года. Меру ввели в марте прошлого года в ответ на санкции, введенные в связи с началом военной операции на Украине

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных указом в марте 2022 года, на два года, до 31 декабря 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Мартовский указ президента вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. Меры действовали до конца текущего года в отношении юрлиц.

В указе говорилось, что ограничения применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности». В перечне товаров, подпадающих под запреты и ограничения, есть технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника.

Правительство в марте утвердило перечень недружественных стран, которых коснутся эти меры. В него вошли США, государства — члены Евросоюза, Канада, Япония, Великобритания и др. Всего в списке 49 стран. Они перед этим осудили военную операцию России на Украине и ввели ряд санкций.

Для недружественных стран действуют и другие ограничения. Например, в октябре прошлого года Москва запретила транзит фур из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины по территории России, за исключением Калининградской области. Эту меру в июне продлили до 30 декабря.

Введению запрета российской стороны предшествовало ограничение грузоперевозок компаний из России на территории стран Евросоюза. Тогда опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии).