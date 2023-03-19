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Военная операция на Украине ,  

Белый дом назвал неприемлемыми призывы к миру на Украине со стороны Китая

Джон Кирби: призывы к миру на Украине в ходе визита главы КНР в Россию неприемлемы
США считают неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать во время визита в Москву Си Цзиньпина. Китай не раз заявлял о поддержке мирного решения кризиса и месяц назад представил свой план урегулирования
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США считают, что призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать в рамках визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта, неприемлемы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News.

«Это будет неприемлемо», — заявил Кирби. По его словам, прекращение огня даст Москве больше времени на то, чтобы нарастить силы: «подготовить и провести тренировки новых людей и попытаться спланировать новое наступление».

Кирби повторил, что Вашингтон надеется на контакты Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы Пекин мог услышать позицию Киева.

Говоря о контактах китайского лидера с американским президентом Джо Байденом, Кирби отметил, что они будут «в свое время, в подходящий момент». По словам координатора, Байден намерен держать открытыми каналы связи с КНР.

В день годовщины начала спецоперации на Украине Китай опубликовал свою позицию по урегулированию кризиса из 12 пунктов. Среди них были положения об уважении суверенитета всех стран; соблюдении принципа неделимости безопасности (то есть безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой); прекращении боевых действий и возобновлении переговоров, в чем Пекин выразил готовность играть «конструктивную роль», и т. д.

Кремль приветствовал эту попытку Китая предложить дипломатический выход из конфликта, однако заметил, что сейчас с украинской стороны невозможно «обсуждение нюансов», и потому спецоперация будет продолжаться «до достижения цели».

Материал дополняется.

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